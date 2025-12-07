Smart Grid Navigator, akıllı giriş filtreleme sistemi ile çok seviyeli grid stratejisi kullanan profesyonel bir ticaret uzman danışmanıdır. Program, teknik gösterge analizi ve piyasa koşullarına dayalı olarak pozisyonları otomatik olarak yönetir.

Danışman, optimize edilmiş ayarlarla birlikte gelir ve kurulumdan hemen sonra kullanıma hazırdır. Bir grafikte başlatabilir ve test etmeye başlayabilirsiniz. Tüm parametreler güvenli varsayılan değerlere sahiptir ve ticaret tarzınıza ve risk seviyenize uyarlanabilir.

Ana Özellikler

Otomatik Ticaret

Tamamen otomatik pozisyon açma ve kapatma sistemi 7/24 veya seçilen ticaret saatlerinde çalışır Trader'ın sürekli gözetimine ihtiyaç duymaz

Akıllı Giriş Filtreleme

Çok seviyeli piyasa analiz sistemi Teknik göstergeler aracılığıyla yanlış sinyal filtreleme Çeşitli piyasa koşullarına uyum

Esnek Risk Yönetimi

Martingale'i devre dışı bırakma özelliği ile kademeli pozisyon boyutlandırma Sepet kar yönetimi Yapılandırılabilir stop-loss ve take-profit seviyeleri

Zaman Kontrolü

Yalnızca belirli saatlerde işlem yapma yeteneği İstenmeyen dönemlerde ticaretten koruma Riskleri azaltmak için işlem serileri arasında duraklama

Sonuçları Etkileyen Ana Parametreler

Karlılık ve Drawdown Parametreleri

StartLot (Başlangıç Lotu) - ilk pozisyonun temel hacmi

Değeri artırın: işlem başına daha yüksek kar, ancak daha büyük risk ve drawdown Değeri azaltın: daha düşük risk ve drawdown, ancak işlem başına daha az kar

LotMultiplier (Lot Çarpanı) - grid'de hacim artışı için katsayı

Değer 1.0: martingale DEVRE DIŞI, tüm emirler eşit lot boyutuyla açılır (minimum risk) Değer 1.1-1.3: zayıf martingale, yumuşak lot artışı (düşük risk) Değer 1.4-1.6: ılımlı martingale, standart artış (orta risk) Değer 1.7 ve üzeri: agresif martingale, hızlı lot artışı (yüksek risk)

MaxOrders (Maksimum Emirler) - tek yöndeki maksimum pozisyon sayısı

Değeri artırın: sistem daha uzun düzeltmelere dayanır, ancak maksimum drawdown artar Değeri azaltın: drawdown'ı sınırlar, ancak dönüşten önce seriyi kapatabilir

BasketTP_Dollars (Sepet Take Profit) - tüm pozisyonları kapatmak için hedef kar

Değeri artırın: daha az işlem, ancak seri başına daha yüksek kar (pozisyon tutma süresi artabilir) Değeri azaltın: daha hızlı seri kapanışları, daha sık kar alma, ancak seri başına daha az kar

MinDistance_Points (Minimum Mesafe) - grid'deki emirler arasındaki mesafe

Değeri artırın: ek pozisyonlar daha az sıklıkta açılır, daha düşük drawdown, ancak dönüşler kaçırılabilir Değeri azaltın: grid'e daha sık ekleme, daha yüksek toparlanma olasılığı, ancak daha büyük drawdown riski

TP_FirstOrder_Points (İlk Emir Take Profit) - ilk emri kapatmak için kar

Değeri artırın: ilk emrin daha yüksek potansiyel karı, ancak daha düşük gerçekleşme olasılığı Değeri azaltın: daha sık TP tetiklemesi, ancak ilk emirden daha az kar

Sinyal Filtreleme Parametreleri

RSI_Period (RSI Periyodu) - gösterge hesaplama periyodu

Değeri artırın: daha az yanlış sinyal, ancak daha az işlem Değeri azaltın: daha fazla sinyal, ancak daha yüksek yanlış giriş olasılığı

RSI_Oversold / RSI_Overbought (Aşırı Satım/Aşırı Alım Seviyeleri)

Aralığı genişletin (örn. 25/75): daha az sinyal, ancak giriş noktalarının daha iyi kalitesi Aralığı daraltın (örn. 35/65): daha fazla sinyal, ancak daha fazla yanlış giriş

BB_Period (Bollinger Bands Periyodu) - bantların hesaplama periyodu

Değeri artırın: daha düzgün bantlar, daha az yanlış temas, ancak daha az sinyal Değeri azaltın: daha hassas bantlar, daha fazla sinyal, ancak daha yüksek gürültü

BB_Deviation (BB Sapması) - Bollinger Bands kanal genişliği

Değeri artırın: daha geniş kanal, daha az bant teması, daha az sinyal, ancak daha yüksek kalite Değeri azaltın: daha dar kanal, daha fazla temas, daha fazla sinyal, ancak daha yüksek yanlış giriş olasılığı

MinBBWidth / MaxBBWidth (Minimum/Maksimum Bant Genişliği)

Aralığı daraltın: yalnızca belirli piyasa koşullarında ticaret, daha az işlem Aralığı genişletin: daha fazla işlem, ancak uygun olmayan koşullarda ticaret olasılığı

UseBollingerFilter (BB Filtresini Kullan)

Etkin: daha az sinyal, ancak daha yüksek giriş kalitesi Devre dışı: daha fazla sinyal, daha yüksek ticaret sıklığı, ancak olası yanlış girişler

RequireBBTouch (Bant Temasını Gerektir)

Etkin: yalnızca Bollinger Bands'e dokunduktan sonra giriş (katı filtre) Devre dışı: temas gerektirmeden RSI sinyali üzerine giriş (yumuşak filtre)

RequireBBReturnInside (Bantların İçine Dönüşü Gerektir)

Etkin: yalnızca fiyat kanalın içine döndükten sonra giriş (dönüş onayı) Devre dışı: dönüş beklemeden sinyal üzerine anında giriş

ApplyBBToGridOrders (Grid Emirlerine BB Uygula)

Etkin: her grid girişinin katı kontrolü, daha az ortalama işlemi, ancak toparlanma kaçırılabilir Devre dışı: mesafeye ulaşıldığında serbest grid ekleme, daha yüksek toparlanma olasılığı

UseBBWidthFilter (BB Genişlik Filtresini Kullan)

Etkin: yalnızca belirli volatilitede ticaret (MinBBWidth ve MaxBBWidth dahilinde) Devre dışı: herhangi bir kanal genişliğinde ticaret

Zaman Parametreleri

StartHour / EndHour (Ticaret Başlangıç/Bitiş Saati)

Zaman sınırlaması: volatil seanslar sırasında ticaretten koruma (haberler, piyasa açılışları) Her iki parametre = 0: 7/24 modu, maksimum işlem sayısı

CandlesPause (Grid Kapanışından Sonra Duraklama)

Değeri artırın: seriden sonra piyasanın "soğuması" için daha fazla zaman, yatay harekete tekrar girme riski daha düşük Değeri azaltın: daha hızlı yeni girişler, daha fazla ticaret fırsatı, ancak yanlış sinyal riski daha yüksek

Önemli Notlar

Gerçek bir hesapta kullanmadan önce danışmanı mutlaka demo hesapta test edin. Minimum lotlar ve muhafazakar ayarlarla başlamanız önerilir.

Martingale hakkında: Sistem kademeli lot artışını (martingale) destekler, ancak LotMultiplier parametresi = 1.0 ayarlanarak tamamen devre dışı bırakılabilir. Bu durumda, grid'deki tüm emirler aynı hacimle açılır, bu da riskleri minimize eder ancak olumsuz fiyat hareketleri sırasında toparlanma süresini artırabilir.

Sistem sepet yönetimi kullanır, bu nedenle yeterli mevduat büyüklüğü gereklidir. Önerilen minimum mevduat, seçilen ayarlara bağlıdır ve martingale kullanılırken 0.01 başlangıç lotu için 500 ila 2000 USD arasında değişebilir.

Ticaret sonuçları piyasa koşullarına, seçilen enstrümana ve kullanılan ayarlara bağlıdır. Geçmiş sonuçlar gelecekteki karları garanti etmez.