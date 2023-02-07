Trader Prop firm Pro

Trader Propfirm Pro - Profesyonel Tüccarlar İçin Expert Advisor

Trader Propfirm Pro, sadece özel ticaret firmaları için geliştirilmiş ileri düzey bir Expert Advisor’dur ve hem demo hesaplar hem de fonlu hesaplarla uyumludur. Bu sistem, grafik analizini optimize etmek, aylık eğilimleri belirlemek ve daha düşük zaman dilimlerinde doğru girişler yapmak için sinir ağları ve yapay zeka kullanır.

Sinir ağına dayalı bir sistemle EA, aylık ana eğilimi izler ve ardından daha küçük zaman dilimindeki grafik analizini uygulayarak en iyi giriş noktalarını bulur. Ayrıca, destek ve direnç seviyeleri aracılığıyla girişleri optimize eder, fiyat düzeltmelerine yüksek derecede ayarlanmış bir ızgara ile uyum sağlar, kaybedilen emirleri geri alır ve kârı maksimize eder.

Trader Propfirm Pro, yüksek volatilite dönemlerinde işlem yapmayı engelleyen dahili bir koruma sistemine, spread filtrelerine ve performansı optimize etmek için zaman filtrelerine sahiptir. Ayrıca, günlük hedefler oluşturma seçeneği sunar ve büyük çekilmeler riskini en aza indirmek için sıkı bir risk yönetimi sistemi içerir, böylece kayıpları kontrol altında tutar.

Risk ve günlük çekilme üzerinde tam kontrol: EA, günlük çekilmeye dayalı ek bir durdurma filtresi içerir, böylece risk sınırlarının aşılmadığından emin olur ve ticaretin hesabı geri kazanma fırsatını sağlar.

Sinirsel sistem tarafından otomatik olarak ayarlanan harici göstergelerle, Trader Propfirm Pro tekrarlayan kayıp desenlerini önler ve tüccara basit ve pratik bir deneyim sunar. Sinir ağını etkinleştirmeniz yeterlidir ve Expert Advisor tüm optimizasyonu otomatik olarak yapacaktır.

Trader Propfirm Pro, iki çalışma modu sunar:

Mod 1: Belirli bir stratejiyi optimize eder. Mod 2: İki stratejiyi aynı anda optimize eder. Ayrıca üç tür take profit vardır:

Parayla take profit. Tüm emirleri toplayarak toplam take profit. Ağdaki fazla emirlerden kaçınarak kâr kesintili take profit. Ağ, destek ve direnç noktalarını doğru şekilde hesaplamak için akıllı bir sistem kullanır, aşırı dalgalanan emir birikiminden kaçınarak hızlı ve güvenli kapanışları garanti eder.

Trader Propfirm Pro ile, prop firmalarında sonuçlarınızı en üst düzeye çıkarmak için tamamen optimize edilmiş, akıllı ve pratik bir Expert Advisor elde edersiniz.


Önerilen ürünler
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Uzman Danışmanlar
Sonic R Pro Enhanced EA - Sürüm 2025 249$ - Sadece ilk 5 alıcıya özel! Canlı Sinyal Sonic R Pro Enhanced'in canlı performansını kontrol et: Ticaret Stratejisi Sonic R Pro Enhanced, Dragon Band (EMA 34 ve EMA 89) ile otomatik ticaret yapan Sonic R stratejisinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Gelişmiş algoritmalarla maksimum performans sağlar. Zaman Dilimleri: M15, M30 Desteklenen Pariteler: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Ticaret Tarzı: Swing Trading - Geri Çekilme ve Karşı Trend Minimu
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Uzman Danışmanlar
Fiyatla TP ve SL Ayarlayın – MT5 için Otomatik Emir Düzenleyici Her işlemde hassas TP ve SL fiyat seviyelerini otomatik ayarlar ️ Tüm pariteler ve EAlar ile çalışır, sembol veya sihirli numaraya göre filtrelenebilir Bu Expert Advisor, doğrudan fiyat değerlerini (örneğin EURUSD için 1.12345) kullanarak işlemlerinize tam Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyeleri tanımlamanıza ve uygulamanıza olanak tanır. Puan veya pip yok. Tüm emirlerde veya sembol/magic number filtresiyle temiz ve doğr
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Uzman Danışmanlar
CrossRoad Scalping Pro Sonsuz Denge Noktası, 8 Aralık 2025'e kadar promosyonel lansman fiyatına sahip olacak. Bu Uzman Danışman her türlü varlığa uyum sağlar. Evrenseldir. Çok Varlıklı Scalper EA, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş, birden fazla varlıkta eş zamanlı olarak scalping işlemleri yapmak üzere tasarlanmış profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. 8.2 sürümü, üçlü onay ve entegre risk yönetimi ile çoklu zaman dilimi teknolojisini içerir. Teknik Mimari 1. Akıllı Sinyal Sistem
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Mine Farm
Maryna Kauzova
Uzman Danışmanlar
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Uzman Danışmanlar
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT5 , Matrix Arrow Göstergesinin MT5 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX), Emtia Kanal Endeksi (CCI), Klasik Heiken Ashi mumları, Hareketli ortalama, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığ
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Uzman Danışmanlar
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
LifeHack Prime EA
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Uzman Danışmanlar
Year-End Special Offer! For the next two months, all my Expert Advisors (EAs) are available for just $99 USD . Don’t miss this limited-time opportunity to upgrade your trading with premium automated strategies at an unbeatable price IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Unlock the full potential of your trading account with LifeHack Prime EA , a professionally coded Expert Advisor that combines two powerful
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Uzman Danışmanlar
Year-End Special Offer! For the next two months, all my Expert Advisors (EAs) are available for just $99 USD . Don’t miss this limited-time opportunity to upgrade your trading with premium automated strategies at an unbeatable price Aurum Rex: Your Gold Standard for Automated Trading Unlock your trading potential with Aurum Rex , a state-of-the-art Expert Advisor engineered for stability, safety, and consistent growth. Tired of EAs with high risks and unpredictable drawdowns? Aurum Rex is your s
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
BOS Recovey Zone EA
Mohamad Saad Samsudin
Uzman Danışmanlar
The   BOS Recovery Zone EA   is a sophisticated automated trading system that combines Break of Structure (BOS) strategy with robust dual-mode recovery management. Designed for serious traders who demand reliability and advanced risk management, this EA offers unparalleled flexibility with both Netting and Hedging modes to adapt to any broker environment.
FREE
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Exclusive Imperium MT5 — Otomatik Ticaret Sistemi Exclusive Imperium MT5 , MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir Uzman Danışman (EA) olup, piyasa analiz algoritmaları ve risk yönetimine dayanmaktadır. EA tamamen otomatik çalışır ve trader’ın müdahalesini en aza indirir. Dikkat! Satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin , kurulum talimatlarını almak için! ÖNEMLİ: Tüm örnekler, ekran görüntüleri ve testler yalnızca gösterim amaçlıdır. Bir brokerda belirli bir döviz çifti iyi sonuçlar veriyo
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyatla çok sınırlı sayıda kopya satışa sunulacaktır! Son Fiyat: 999$ YENİ (349$'dan başlayan fiyatlarla) --> 1 ADET'İ ÜCRETSİZ ALIN (2 işlem hesap numarası için). En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!   Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve e
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Uzman Danışmanlar
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Uzman Danışmanlar
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Uzman Danışmanlar
Investopedia FIVE EA bu ​​makaleye dayanmaktadır: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/beş-dakika-momo.asp TİCARET KOŞULLARI - Negatif bölgede olmak için X dönemi EMA ve MACD'nin altında döviz çifti ticareti arayın. - Fiyatın X dönemi EMA'sının üzerine çıkmasını bekleyin, ardından MACD'nin negatiften pozitife geçiş sürecinde olduğundan veya beş çubuk içinde pozitif bölgeye geçtiğinden emin olun. - 20 dönemlik EMA'nın 10 pip üzerinde uzun gidin. - Girişteki pozisyonun X'ini artı r
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Uzman Danışmanlar
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Uzman Danışmanlar
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Pro Experience
Yurii Yasny
Uzman Danışmanlar
Pro Experience Only 4 copies available for $99.00. Next price 199 USD ECN Pro Experience is a scalping strategy based on breaking through strong price levels. One of the oldest and most reliable strategies with the author's modernization for the current market. The strategy does not require any optimizations. We installed it on the chart according to the recommendation and enjoy trading!!! Advantages of ECN Pro Experience: - optimal SL/TP ratio - low SL, which makes the system as safe as possi
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Uzman Danışmanlar
Goldfish MT5 - is an automatic trend hunter for Gold. It catches the trend before it starts Goldfish MT5 - is not just a robot, it is your strategic advantage in the Gold market based on advanced AI technology This expert advisor is an ensemble system of models trained on a space of synthesized high-dimensional features He uses a system that identifies trend levels and automatically breaks through strong global levels based on market conditions. Real -Time Signa / https://www.mql5.com/ru/sign
Crush
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (376)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (85)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.61 (18)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (14)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.55 (74)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.61 (62)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.67 (24)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.35 (49)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.31 (39)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Uzman Danışmanlar
KARA CUMA %50 İNDİRİM - NANO MACHINE GPT Normal fiyat: $997'den Kara Cuma: $498.50 (İndirimli fiyat promosyon sırasında yansıtılacaktır.) Satış başlangıcı: 27 Kasım 2025 - sınırlı süreli Kara Cuma etkinliği. Kara Cuma Çekilişi: Kara Cuma etkinliği sırasında Nano Machine GPT satın alan tüm alıcılar şunları kazanmak için rastgele bir çekilişe katılabilir: 1 x Syna aktivasyonu 1 x AiQ aktivasyonu 1 x Mean Machine GPT aktivasyonu Nasıl katılılır: 1) Satın aldıktan sonra, Nano Machine GPT kılavuzl
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4 (40)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.79 (14)
Uzman Danışmanlar
Zenith FX – Gelişmiş Mekanik Yapay Zekâ Sistemi Genel Bakış Zenith FX , XAUUSD (Altın) ve USDJPY (Dolar/Japon Yeni) işlemlerinde kurumsal düzeyde hassasiyet sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir algoritmik ticaret mimarisidir. Axon Shift ve Vector Prime ile tanıtılan analitik yapıya dayanarak, sistem gerçek zamanlı volatiliteye, likidite değişimlerine ve metaller ile ana para birimleri arasındaki çapraz varlık korelasyonlarına uyum sağlayabilen güçlendirilmiş bir nöral çerçeveye sahiptir. Ta
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY - %20 INDIRIM Sadece 24 saat geçerlidir. Kampanya 29 Kasım'da sona erer. Bu ürün için yapilacak tek indirim kampanyasi budur. Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar -
GoldSky
Alno Markets Ltd
3 (4)
Uzman Danışmanlar
yanılsama       GoldSKY EA,   XAUUSD (altın) paritesi için güçlü bir günlük işlem programıdır. Ekibimiz tarafından geliştirilmiştir...       Cari hesap, ticari hesap, ticari çağrı!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky,   bir dakikalık kullanım
AI Map
Saeid Soleimani
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
AI MAP Ticaret Sistemi AI MAP Ticaret Sistemi AI MAP, piyasa koşullarını analiz etmek ve algoritmik mantığa dayalı işlemler gerçekleştirmek için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışmandır. Sistem, manuel müdahale olmaksızın fiyat hareketi, hacim ve piyasa duyarlılığını değerlendirmek için çok katmanlı bir analitik çerçeve kullanır. Canlı izleme (+ 3 ay)    || Sohbet Grubu    Sistem Mimarisi EA, farklı piyasa yönlerini ele almak için özelleşmiş işleme modülleri içerir: Gerçek zamanlı fiyat hare
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Remstone
Remstone
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.7 (23)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Uzman Danışmanlar
Aura Bitcoin Hash EA, Aura ticaret sistemleri serisini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura BTC, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, BTCUSD (Bitcoin) döviz çifti ticareti yapmak için tasarlanmıştır. 2017'den 2025'e kadar bu çiftler arasında tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale veya ızgara ticareti gibi tehlikeli para
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der Aurum Sentinel Pro ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den P
Yazarın diğer ürünleri
Gold Neural Pro MT4
Teresa Maria Pimenta
Uzman Danışmanlar
Altın Nöral Pro Gold Neural Pro, sinir ağlarını, Rya Jhones yönetimini ve Martingale yan bahis stratejisini birleştiren gelişmiş bir yaklaşım kullanarak XAU/USD (altın) piyasasında işlem yapmak için tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır (EA). Bu EA, bu değişken piyasadaki kâr fırsatlarını keşfetmek isteyen deneyimli yatırımcılar için tasarlanmıştır ancak aynı zamanda Martingale stratejileriyle ilişkili risklerin de farkında olmalıdır. SETUP 1: ( DOWNLOAD ) SETUP 2:( DOWNLOAD ) Zaman dili
HFT Prop Firm US30 Pro
Teresa Maria Pimenta
Uzman Danışmanlar
**HFT Prop Firm - Expert Advisor Description:** The Expert Advisor (EA) named HFT Prop Firm is an innovative solution designed specifically for approval on proprietary trading desks that allow High-Frequency Trading (HFT). This EA offers two unique trader modes, known as Trader Mode 1 and Trader Mode 2, providing flexibility to users during the approval process. The HFT Prop Firm EA stands out by offering two distinct options for HFT operations: Normal HFT and Turbo HFT, both executing orders
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Nasdaq Quant NAS100 Expert Nasdaq, Güvenle Kazanç Sağlamak için Tasarlanmış Dinamik ve Optimize Edilmiş Bir Scalper Trading Sistemidir Sinir ağları optimizasyonuna dayalı risk yönetimi ve bakiye karına dayalı akıllı lot artırma sistemi ile eksiksiz bir sistem, yeni başlayanlar ve deneyimli tüccarlar için uygundur. Mobil Bekleyen Emirleri Kullanın ve Piyasa Geri Çekilmelerinden Yararlanın, Böylece Daha Kısa ve Daha Güvenli Bir Durdurma Teklif Edebilirsiniz Kazançlarınızı Karşılayabilirsiniz Vars
Gold Neural Pro
Teresa Maria Pimenta
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Altın Nöral Pro Gold Neural Pro, sinir ağlarını, Rya Jhones yönetimini ve Martingale yan bahis stratejisini birleştiren gelişmiş bir yaklaşım kullanarak XAU/USD (altın) piyasasında işlem yapmak için tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır (EA). Bu EA, bu değişken piyasadaki kâr fırsatlarını keşfetmek isteyen deneyimli yatırımcılar için tasarlanmıştır ancak aynı zamanda Martingale stratejileriyle ilişkili risklerin de farkında olmalıdır. SETUP 1 (DOWNLOAD ) SETUP 2 (DOWNLOAD ) Zaman dilimle
Supreme Index B3
Teresa Maria Pimenta
Uzman Danışmanlar
SUPREME INDEX B3 O Supreme Index B3é um sofisticado Expert Advisor (EA) desenvolvido para operar no contrato Mini Dollar da B3, projetado especificamente para a plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este EA utiliza uma estratégia altamente sofisticada com um notável histórico de precisão em suas operações. Com o objetivo de aproveitar a volatilidade do dólar nas bolsas brasileiras, o Supreme Index incorpora uma série de recursos avançados para otimizar os lucros e minimizar os riscos. RECOMENDAÇÃO: Ti
WAllstreet us30 Super Scalping
Teresa Maria Pimenta
Uzman Danışmanlar
**WALL STREET INDEX US30** **RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNT AND TIME FRAMES TO USE THE EXPERT:** **TIME FRAME**: M1 or M5   **MAX SPREAD**: 50   **BROKER TYPE**: HEDGE   **DIGIT**: 1   **INITIAL DEPOSIT**: 500 USD   **RECOMMENDED BROKERS**: PEPPERSTONE, ICMARKETS RAW The Wall Street US30 is an advanced Expert Advisor (EA) specifically developed to trade the US30 asset, which represents the Dow Jones Industrial Average index, including the leading companies in the United States. This EA is desi
Neuron Gold
Teresa Maria Pimenta
Uzman Danışmanlar
EA Neuron Gold — XAUUSD İçin M30 Zaman Diliminde Sinirsel Zekâ Neuron Gold, yalnızca XAUUSD üzerinde M30 zaman diliminde çalışması için geliştirilmiş gelişmiş bir Expert Advisor’dır. Birlikte veya ayrı ayrı çalışabilen iki bağımsız otomatik strateji kullanır ve grafiğe entegre edilmiş tam özellikli manuel işlem paneli içerir. Neuron Gold’un Otomatik Stratejileri 1. Bayrak Formasyonu Stratejisi (Flag Patterns) EA, trend devamı için klasik formasyonları (bull flag ve bear flag) otomatik olarak alg
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt