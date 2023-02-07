Trader Prop firm Pro

Trader Propfirm Pro - Profesyonel Tüccarlar İçin Expert Advisor

Trader Propfirm Pro, sadece özel ticaret firmaları için geliştirilmiş ileri düzey bir Expert Advisor’dur ve hem demo hesaplar hem de fonlu hesaplarla uyumludur. Bu sistem, grafik analizini optimize etmek, aylık eğilimleri belirlemek ve daha düşük zaman dilimlerinde doğru girişler yapmak için sinir ağları ve yapay zeka kullanır.

Sinir ağına dayalı bir sistemle EA, aylık ana eğilimi izler ve ardından daha küçük zaman dilimindeki grafik analizini uygulayarak en iyi giriş noktalarını bulur. Ayrıca, destek ve direnç seviyeleri aracılığıyla girişleri optimize eder, fiyat düzeltmelerine yüksek derecede ayarlanmış bir ızgara ile uyum sağlar, kaybedilen emirleri geri alır ve kârı maksimize eder.

Trader Propfirm Pro, yüksek volatilite dönemlerinde işlem yapmayı engelleyen dahili bir koruma sistemine, spread filtrelerine ve performansı optimize etmek için zaman filtrelerine sahiptir. Ayrıca, günlük hedefler oluşturma seçeneği sunar ve büyük çekilmeler riskini en aza indirmek için sıkı bir risk yönetimi sistemi içerir, böylece kayıpları kontrol altında tutar.

Risk ve günlük çekilme üzerinde tam kontrol: EA, günlük çekilmeye dayalı ek bir durdurma filtresi içerir, böylece risk sınırlarının aşılmadığından emin olur ve ticaretin hesabı geri kazanma fırsatını sağlar.

Sinirsel sistem tarafından otomatik olarak ayarlanan harici göstergelerle, Trader Propfirm Pro tekrarlayan kayıp desenlerini önler ve tüccara basit ve pratik bir deneyim sunar. Sinir ağını etkinleştirmeniz yeterlidir ve Expert Advisor tüm optimizasyonu otomatik olarak yapacaktır.

Trader Propfirm Pro, iki çalışma modu sunar:

Mod 1: Belirli bir stratejiyi optimize eder. Mod 2: İki stratejiyi aynı anda optimize eder. Ayrıca üç tür take profit vardır:

Parayla take profit. Tüm emirleri toplayarak toplam take profit. Ağdaki fazla emirlerden kaçınarak kâr kesintili take profit. Ağ, destek ve direnç noktalarını doğru şekilde hesaplamak için akıllı bir sistem kullanır, aşırı dalgalanan emir birikiminden kaçınarak hızlı ve güvenli kapanışları garanti eder.

Trader Propfirm Pro ile, prop firmalarında sonuçlarınızı en üst düzeye çıkarmak için tamamen optimize edilmiş, akıllı ve pratik bir Expert Advisor elde edersiniz.



