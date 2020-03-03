Crystal SD Pro
- Experts
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 2.52
- Aggiornato: 28 agosto 2025
- Attivazioni: 10
Crystal SD Pro – Expert Advisor Domanda & Offerta Istituzionale
Descrizione
Crystal SD Pro è un EA per MetaTrader 5 che opera con zone istituzionali di domanda/offerta. Prende solo operazioni confermate per ridurre i falsi segnali.
Caratteristiche
- Analisi multi-timeframe (M30–H4)
- Modalità Smart Recovery o Cut Loss
- Dashboard: trade, zone, recovery
- Lotti fissi o automatici
- Obiettivo di profitto globale
- Auto SL/TP, break-even, trailing stop
- Filtro ADX/DI
Modalità
- Cut Loss – min. $1000 (1:1000)
- Smart Recovery – min. $5000 (1:1000)
Impostazioni consigliate
- Timeframe: H1
- Strumenti: Forex, Oro, Indici, Crypto, Azioni
- Broker: ECN/Raw Spread
Gestione rischio
- Protezione lotti e spread
- Obiettivo globale
- Trailing stop
Compatibilità
- Piattaforma: MT5
- Tutti strumenti principali
Disclaimer
L’EA non garantisce profitti. Testare sempre in demo.
Parole chiave
EA domanda offerta, EA istituzionale, smart money, hedge EA, EA oro, EA crypto, EA indici