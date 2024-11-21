Quantum Bitcoin EA

4.95
Quantum Bitcoin EA : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır!


En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri olan Quantum Bitcoin EA ile Bitcoin ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor.


ÖNEMLİ! Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin.


Fiyat her 10 satın alımda 50$ artacaktır. Son fiyat 1999$


Quantum Bitcoin/Queen kanalı:   Buraya tıklayın

***Quantum Bitcoin EA satın alın ve Quantum StarMan'ı ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun!

Quantum Bitcoin EA, piyasa momentumunun özünü yakalayan bir trend takip stratejisi kullanarak H1 zaman diliminde gelişir. Her işlem döngüsünün bir kazançla sonuçlanmasını sağlamak için sofistike bir ızgara yaklaşımından yararlanır ve oynaklığı bir zorluktan bir fırsata dönüştürür. Bitcoin piyasası 4 yıllık döngüler halinde çalışır ve Quantum Bitcoin EA, bu döngülerin her birinde meydana gelen kalıpları yakalamak için optimize edilmiştir ve bu sayede işlemleri her zaman olumlu bir şekilde kapatacaktır.

Neden Quantum Bitcoin EA'yı Seçmelisiniz?

  • Öngörülemeyenin Üstesinden Gelin: Dünyanın en değişken ve dinamik varlığı olan Bitcoin için özel olarak tasarlandı.
  • Trend Odaklı Hassasiyet: Son teknoloji trend analizini akıllı giriş ve çıkış noktalarıyla birleştirir.
  • Kazançlı Mühürlü Izgara Sistemi: İşlemleri yönetmek ve tutarlı kazançlı işlemleri güvence altına almak için çığır açan bir strateji kullanır.
  • Zamanla Test Edilmiş Mükemmellik: Dünya çapında binlerce yatırımcının güvendiği ünlü araçlar olan Quantum Emperor, Quantum Queen ve Quantum StarMan'in yaratıcılarından


    Öneriler:

  • Döviz çifti: BTCUSD (BITCOIN
  • Zaman dilimi: H1
  • Minimum yatırım : 1000$
  • Hesap türü: ECN, Raw veya Razor çok düşük spreadlerle. Önerilen brokerlar için bana özel olarak sorun
  • ÖNEMLİ: En iyi sonuçları elde etmek için DÜŞÜK SPREAD hesaplarını kullanmak çok önemlidir!
  • Kaldıraç - 1:500
  • Hesap türü: Hedge

Kripto Piyasasına Hakim Olun

Quantum Bitcoin sıradan bir ticaret botu değil; piyasayı kendi oyununda yenmek için tasarlanmış stratejik bir zeka merkezi. İster bir boğa koşusunun zirvelerinde, ister bir geri çekilmenin derinliklerinde gezinin, Quantum Bitcoin önde kalır ve portföyünüze en üst düzeyde hassasiyetle bakar.

Kuantum Devrimine Katılın

Quantum Bitcoin EA ile Bitcoin ticareti yapma şeklinizi dönüştürün. Sadece fırtınaya dayanmakla kalmayan, fırtınada gelişen bir EA'nın avantajlarından yararlanın.


İncelemeler 133
covcosay1
19
covcosay1 2025.09.11 08:37 
 

I bought this quantum bitcoin, it is really amazing... I am very comfortable with the trades. thanks

Ka Leung Jacky Chan
176
Ka Leung Jacky Chan 2025.08.26 03:14 
 

I purchased it and tested it with a demo account for a week, the result is impressive. I followed Bogdan's strategy on risk where i felt comfortable. Bogdan really responsive and always reply promptly.

jarrod emery
26
jarrod emery 2025.08.22 18:47 
 

Quantum Bitcoin EA has really impressed me with the results I’ve seen so far. Backtests have been outstanding, and it’s rare to find an EA that delivers this level of consistency across different market conditions. I’m currently running it on three live demo accounts as part of some prop firm challenges. Performance has been smooth and in line with what I expected from the backtests. The only thing to watch is daily drawdown since it uses a grid approach, but that’s the nature of the strategy. For personal capital accounts with 1:500 leverage (as the author recommends), it’s a great fit and has huge potential. If I had to point out one area for improvement, it would be the stats panel. At the moment it just says “Quantum Bitcoin is currently active” and reminds you to use the H1 timeframe. It would be great to see a few more useful stats up there — for example, total profit, or whether it’s currently active during London/New York sessions. Nothing major, just something that would make it more informative at a glance. Overall, I’m very happy with this EA and look forward to sharing more feedback as I gather additional results. Solid work from the author.

covcosay1
19
covcosay1 2025.09.11 08:37 
 

I bought this quantum bitcoin, it is really amazing... I am very comfortable with the trades. thanks

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.09.12 15:40
Thank you very much for your review! I’m really glad to hear, that you’re happy with the performance of Quantum Bitcoin so far! Hearing that you’re comfortable with the trades and finding real value in it makes me proud of the work I've put into this EA.
Ka Leung Jacky Chan
176
Ka Leung Jacky Chan 2025.08.26 03:14 
 

I purchased it and tested it with a demo account for a week, the result is impressive. I followed Bogdan's strategy on risk where i felt comfortable. Bogdan really responsive and always reply promptly.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.26 08:26
Thank you very much for your review! I'm glad to hear, that the results have been solid so far and that you took the time to adjust the risk to what felt right for you, that’s exactly how it should be. Appreciate you taking the time to test things properly on demo first, that’s always the smart move.
jarrod emery
26
jarrod emery 2025.08.22 18:47 
 

Quantum Bitcoin EA has really impressed me with the results I’ve seen so far. Backtests have been outstanding, and it’s rare to find an EA that delivers this level of consistency across different market conditions. I’m currently running it on three live demo accounts as part of some prop firm challenges. Performance has been smooth and in line with what I expected from the backtests. The only thing to watch is daily drawdown since it uses a grid approach, but that’s the nature of the strategy. For personal capital accounts with 1:500 leverage (as the author recommends), it’s a great fit and has huge potential. If I had to point out one area for improvement, it would be the stats panel. At the moment it just says “Quantum Bitcoin is currently active” and reminds you to use the H1 timeframe. It would be great to see a few more useful stats up there — for example, total profit, or whether it’s currently active during London/New York sessions. Nothing major, just something that would make it more informative at a glance. Overall, I’m very happy with this EA and look forward to sharing more feedback as I gather additional results. Solid work from the author.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.24 09:59
Thank you very much for taking the time to write such a detailed review! I'm glad to hear, that Quantum Bitcoin is delivering results in line with your expectations. That consistency across market conditions is exactly what I was aiming for when building it. You’re absolutely right about the grid approach. It’s a very powerful strategy, but it definitely needs good risk money managment and the right account type to shine.
Alex Ciobanu
253
Alex Ciobanu 2025.08.20 12:09 
 

My second purchase after Quantum Queen, and as always, Bogdan's products don't disappoint. I've been testing the bot for a week now and am very happy with the results. I hope to purchase more products soon :-) Thanks, Bogdan!

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.20 13:40
Thank you very much for your review, Alex! I truly appreciate your support and kind words! It’s great to know, that Quantum Queen and now Quantum Bitcoin have both met your expectations. Thank you for putting your trust in my work — I’m glad, that the EAs are performing well for you.
Tim543
161
Tim543 2025.08.20 01:17 
 

My rating for this EA is negative. Since I bought this EA we had 2 sharp Bitcoin sell- offs. But all trades were only "long". The last sell-off now is now about more than 10,000$. What huge profit - potential we are missing. Instead, you got only huge DD. The author should think about a redesign of his EA.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.20 04:05
Thank you for sharing your detailed feedback — I really appreciate you taking the time to explain your experience. First, I want to clarify that Quantum Bitcoin is a grid-based Expert Advisor, and it’s completely normal for it to open multiple trades in the same direction without a traditional stop loss. It can open up to 10 trades in a single cycle, this is not a bug or unexpected behavior — this has been its designed strategy from day one, and it’s how it has consistently delivered profitable results since launch. As with any grid EA, temporary drawdowns are part of the strategy, especially during extended market moves or high volatility. What you’re seeing now — including the current drawdown — is within expected parameters for the Medium risk setting. If you feel uncomfortable with the current drawdown, which I repeat, it's perfectly normal, I would strongly suggest lowering the risk level and the lot size you are trading with. That will make the EA trade more conservatively and help reduce the exposure during market swings. If you need help adjusting the settings or would like a custom configuration to match your preferences better, feel free to reach out anytime.
Daniel Baixauli Bou
149
Daniel Baixauli Bou 2025.08.18 19:48 
 

I'm using this EA, and it works correctly. It makes a lot of trades, and all of them are winners. I recommend not taking too many risks and setting the parameters to Medium or similar for peace of mind. This is my third Quantum EA, and I'm very happy with it. I recommend it to everyone.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.20 13:38
Thank you so much for your review, Daniel! I’m really glad to hear, that Quantum Bitcoin is working well for you and that you are satisfied with the other Quantum EAs. I really appreciate your trust and recommendation!
NJ87
21
NJ87 2025.08.16 18:24 
 

This is my first EA, and I'm very happy to choose QB. It's super easy to install, and Bogdan is always available to help with any questions.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.18 08:31
Thank you so much for your reivew. I’m glad to hear, that Quantum Bitcoin has been easy to install and that you’ve felt supported along the way. If you have any questions, feel free to reach out to me.
yi1618
34
yi1618 2025.08.15 17:54 
 

I have been running Quantum Bitcoin EA for about one week and I’m impressed with its performance. The risk management is solid, and it operates smoothly. It has exceeded my expectations so far.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.16 10:23
Thank you so much for your review! I’m really glad to hear, that the EA is performing well for you and that the risk management gives you confidence. I hope it continues to exceed your expectations in the long run.
csmsola
23
csmsola 2025.08.12 02:58 
 

Thank you Bodgan. The assistance on setting the expert was excellent. I will come back after weeks of tradding

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.16 10:22
Thank you very much for your review! I’m glad I could help you set up the expert. Looking forward to hearing about your experience after a few weeks.
김민석
324
김민석 2025.08.08 13:08 
 

Thank you for your kind response. There are three things that are important to people who use EA. 1. Profitability - I think this is the most important factor. 2. Stability - No matter how much money you make, if you feel uneasy, you can't help but have various thoughts. 3. Communication and updates - When questions or issues arise regarding the EA, are they resolved promptly and is there effective communication? While the first point may not be dramatically different when compared to other EAs, I believe there are very few EAs that fulfill both the second and third points. I will continue to use this EA both now and in the future.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.09 13:59
Thank you so much for your detailed review! I completely agree with your three key points — profitability, stability, and clear communication with updates are all essential for long-term success. I’m glad to hear, that Quantum Bitcoin has met your expectations in stability, profitability, support, and I’ll keep working hard to ensure it stays that way, while improving profitability even further. I truly appreciate your trust!
T P
40
T P 2025.08.08 08:12 
 

I've been using it on a live account for some time now and I'm happy with the results so far. It's not the first EA from this developer, so I knew what I was getting into. I like that he constantly improves all of his EAs and they become more effective with each update.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.09 13:57
Thank you for your review! It’s great to hear, that Quantum Bitcoin is performing well for you on a live account and the results are meeting your expectations. Constant improvement is something I take seriously, and it’s great to know you’ve noticed the progress with each update.
Rui Amagawa
55
Rui Amagawa 2025.08.01 00:49 
 

It worked well so far. can't wait to try this in real account.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.01 11:26
Thank you for your review, Rui! I’m really glad to hear, that it’s been working well for you so far. I totally get the excitement about trying it on a real account—it’s a big step!
fmw1961
423
fmw1961 2025.07.30 13:50 
 

I have been using Quantum BTC for just over 3 weeks and have yet to have a loss , it doesn’t trade all the time but picks the best moments . Bogd@n as has always answered my questions promptly and I am more than happy with the product . I hope in time to be able to add more of the quantum ea’s to my portfolio

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.01 11:24
Thank you so much for taking the time to share your experience. It’s awesome to hear, that Quantum Bitcoin has been reliable and patient in choosing the right trades, that’s exactly what I aimed for when building it.
Looking forward to having you onboard with more of the Quantum EAs soon!
KSTshine
96
KSTshine 2025.07.29 19:47 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ I’m absolutely thrilled with the Quantum Bitcoin EA – just like I was with Quantum Queen! The EA is incredibly reliable, trades smartly, and delivers impressive results. I can wholeheartedly recommend it. A big thank you to Bogdan Ion Puscasu, the developer – amazing work! For anyone serious about trading BTCUSD, this EA is definitely a top choice. Full five stars from me!

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.01 11:21
Thank you so much for your amazing review! I’m really glad to hear, that you’re enjoying Quantum Bitcoin just as much as Quantum Queen. I’ve put a lot of efforts into making these EAs smart and reliable, so knowing they’re delivering impressive results for you means a lot.
Guru Trader
1517
Guru Trader 2025.07.29 19:00 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.01 11:19
Thank you so much for your review! I’m really happy to hear, that Quantum Bitcoin is working well for you and, that you’re satisfied with the profit factor. Also thank you very much for your recommendation, this means a lot to me.
Luis Pedraza
141
Luis Pedraza 2025.07.29 15:46 
 

I've purchased several EAs that use artificial intelligence, and for me, Quantum Bitcoin is the best I've purchased; it's very easy to set up. I hope to buy more of Bogdan's EAs; he also responds quickly to your questions.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.01 11:17
Thank you so much for your review, Luis! I'm glad to hear, that Quantum Bitcoin has been the best EA you've tried so far, and even happier that you found it easy to set up. I always try to make my tools user-friendly and be there when people need help, so your feedback is highly appreciated. Looking forward to sharing more EAs with you soon!
Ahmed Al
38
Ahmed Al 2025.07.28 17:48 
 

excellent performance for 2 months straight all profit

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.07.29 08:10
Thank you for your review, Ahmed! I'm happy to hear, that Quantum Bitcoin has been delivering consistent profits for you over the past two months. That kind of performance is exactly what I had in mind when I built it, so it means a lot to know it's working well for you.
Nuttapon Maneechote
186
Nuttapon Maneechote 2025.07.27 17:12 
 

It's a very smart EA, works great, and is worth the price. It will make you money.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.07.28 18:20
Thank you for your review, Nuttapon! I’m really happy to hear, that Quantum Bitcoin is working well for you. It means a lot to me to know, that you feel it’s worth the price.
melanie317
41
melanie317 2025.07.25 21:48 
 

Very happy with Quantum Bitcoin. I have been using for a week on low risk and every day it's traded has been profitable. I like that it waits for a profitable set up and doesn't trade every day just for the sake of trading. But there have been several trades for the week. I plan to keep using and look forward to trying the developer's other EAs soon! His support is amazing and gets back to me quickly with any questions I have. Super happy with QB, I never thought I'd feel so confident trading BTCUSD, this EA is a real life changer! Thank you Bogdan!

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.07.28 06:16
Thank you so much for your review! I’m truly glad to hear, that Quantum Bitcoin is giving you consistent profits and that the way it waits for the right setups is working well for you. It’s awesome to know, that you feel confident trading Bitcoin now—that’s exactly what I was aiming for, when developing it! I highly appreciate your words about my support, and I’ll always be here whenever you have questions or need anything. Looking forward to having you try my other EAs too.
Quang Hoan To
151
Quang Hoan To 2025.07.24 11:42 
 

I have been using QB for more than 1 week, I feel this EA is really good.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.07.28 06:12
Thank you for your review, Quang! I’m glad to hear, that you’re happy with Quantum Bitcoin after using it for over a week. If you ever have any questions, please feel free to reach out to me.
1234567
