Set TP and SL by Price MT5

✅ Fiyatla TP ve SL Ayarlayın – MT5 için Otomatik Emir Düzenleyici

🎯 Her işlemde hassas TP ve SL fiyat seviyelerini otomatik ayarlar
⚙️ Tüm pariteler ve EAlar ile çalışır, sembol veya sihirli numaraya göre filtrelenebilir

Bu Expert Advisor, doğrudan fiyat değerlerini (örneğin EURUSD için 1.12345) kullanarak işlemlerinize tam Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyeleri tanımlamanıza ve uygulamanıza olanak tanır. Puan veya pip yok. Tüm emirlerde veya sembol/magic number filtresiyle temiz ve doğru işlem yönetimi sağlar.

🔧 Ana Özellikler:
🧮 Fiyatla TP ve SL’yi anında değiştir
📍 Tüm emirlere, mevcut sembole veya belirli magic number’lara uygula
♻️ 0 girerek işlemlerden TP veya SL’yi kaldır
⚡ Herhangi bir grafiğe eklendiğinde tamamen otomatik çalışır
🧩 Tüm ticaret araçlarıyla uyumlu

Şunlar için idealdir:
📌 Hızlı TP/SL kontrolü isteyen manuel yatırımcılar
🤖 Varsayılan çıkış mantığını değiştirmesi gereken EA kullanıcıları
🔁 Karmaşık pozisyonlarla ilgilenen çoklu emir yöneticileri

💬 Sorularınız veya önerileriniz mi var?
Sorularınızı veya isteklerinizi yorum olarak bırakın.
Geri bildirimleriniz gelecekteki güncellemeleri şekillendirmeye yardımcı olur.

