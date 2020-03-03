Crystal SD Pro

Crystal SD Pro – Expert Advisor Offre & Demande Institutionnelle

Présentation
Crystal SD Pro est un EA MetaTrader 5 entièrement automatisé, basé sur les zones d’offre et de demande institutionnelles. Il ne prend que des trades confirmés, filtrant les signaux faibles.

Fonctionnalités

  • Détection multi-timeframe (M30–H4)
  • Modes Smart Recovery et Cut Loss
  • Tableau de bord: trades, zones, recovery
  • Lots fixes ou automatiques
  • Objectif de profit global
  • Auto SL/TP, break-even, trailing stop
  • Filtre ADX/DI

Modes

  1. Cut Loss – min. $1000 (1:1000)
  2. Smart Recovery – min. $5000 (1:1000)

Paramètres recommandés

  • Timeframe: H1
  • Actifs: Forex, Or, Indices, Crypto, Actions
  • Broker: ECN/Raw Spread

Gestion des risques

  • Limite lot et spread
  • Objectif global
  • Trailing Stop

Compatibilité

  • Plateforme: MT5
  • Tous actifs

Avertissement
EA ne garantit pas de profits. Toujours tester en démo.

Mots-clés
EA offre demande, EA institutionnel, smart money EA, hedge EA, EA or, EA crypto, EA indices


