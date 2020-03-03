Crystal SD Pro
- Experts
- Muhammad Jawad Shabir
- Version: 2.52
- Mise à jour: 28 août 2025
- Activations: 10
Crystal SD Pro – Expert Advisor Offre & Demande Institutionnelle
Présentation
Crystal SD Pro est un EA MetaTrader 5 entièrement automatisé, basé sur les zones d’offre et de demande institutionnelles. Il ne prend que des trades confirmés, filtrant les signaux faibles.
Fonctionnalités
- Détection multi-timeframe (M30–H4)
- Modes Smart Recovery et Cut Loss
- Tableau de bord: trades, zones, recovery
- Lots fixes ou automatiques
- Objectif de profit global
- Auto SL/TP, break-even, trailing stop
- Filtre ADX/DI
Modes
- Cut Loss – min. $1000 (1:1000)
- Smart Recovery – min. $5000 (1:1000)
Paramètres recommandés
- Timeframe: H1
- Actifs: Forex, Or, Indices, Crypto, Actions
- Broker: ECN/Raw Spread
Gestion des risques
- Limite lot et spread
- Objectif global
- Trailing Stop
Compatibilité
- Plateforme: MT5
- Tous actifs
Avertissement
EA ne garantit pas de profits. Toujours tester en démo.
