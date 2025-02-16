Price Action HSS EA gts

PRICE ACTION HSS EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı harika bir günlük işlem sistemidir!

Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 8 Set_file mevcuttur!

İşlem fikri, trend ve scalping teknikleriyle birleştirilen ünlü güçlü Fiyat Hareketi kalıplarına dayanmaktadır: Hammer ve Kayan Yıldız!

PRICE ACTION HSS EA, AB ve ABD seansları sırasında H1 zaman diliminde çalışmaktadır.

Uzman Danışman Özellikleri:
- EA aynı anda 8 çiftte çalışabilir.
- Hesap bakiyesine bağlı olarak otomatik lot hesaplaması.
- EA varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir.
- SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.
- Her işlemde broker tarafından görülemeyen SL ve TP vardır. - Akıllı Filtreleme sistemi: Trend filtresi, Osilatör filtresi, Hafta içi filtresi, Çalışma saatleri filtresi, Spread filtresi.
- Dahili SPREAD ekranı.
- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100$'dır.
- Hesap kaldıracı: 1:30 ila 1:2000 uygundur.
- İşlem çiftleri: USDCHF, USDJPY, EURAUD, GBPCAD, EURCAD, NZDUSD, GBPCHF, EURJPY.
- Zaman dilimi: H1.
- Çalışma süresi: EA, Hafta içi filtresi ve Çalışma saatleri filtresine (AB ve ABD seanslarında) göre giriş fırsatları arıyor. Sistem çalışma süresi boyunca emir açmadıysa - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.
- Uyarlanabilir Trailing Stop ve BreakEven işlevleriyle.

Nasıl kurulur:
- 8 önerilen grafiği açın:
USDCHF, USDJPY, EURAUD, GBPCAD, EURCAD, NZDUSD, GBPCHF, EURJPY.
- Her grafikte H1 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.
- EA'ya karşılık gelen Set_file.
- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA PC yerine VPS kullanın).

ÖNEMLİ!!! Ticaret sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:
- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Brokerinizin sunucusunun farklı bir GMT zaman dilimi varsa - Çalışma saatleri filtresini ayarlamanız gerekecektir - bununla ilgili bana mesaj göndermeniz yeterlidir (brokerinizin zaman dilimini kontrol etmek için) - bunu kontrol etmeye yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_files'ı sağlayacağım. - SPREAD ve BROKER: Daha iyi performans için dar spread'lere sahip hesap seçmek çok önemlidir: ECN veya "Raw_spread".

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
