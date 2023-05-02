LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/1949810

DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz! Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum:





Bu EA, büyük günlük destek ve direnç seviyeleri etrafında fiyat hareketi ticareti yapar. Fiyat, bu yüksek ve alçak noktalara "çekilme" eğilimindedir ve dolayısıyla bu bölgelerde elde edilecek karlar vardır.

Bu algoritma, her ticarette bir SL ve TP kullanır ve ayrıca kârlı işlemleri en üst düzeye çıkarmak ve kaybedilen işlemleri en aza indirmek için takip eden bir stoploss kullanır.

Haftada yaklaşık 10 işlem yapacak.





EA nasıl çalıştırılır:

Basitçe bir EURUSD Günlük grafiği açın, parametrelerde "OneChartSetup"ı etkinleştirin ve lot boyutunuzu ayarlayın.

Düşük risk için, LotsizeStep = 1000 veya üzerini kullanmanızı öneririm.

Orta risk için, LotsizeStep=700 kullanmanızı öneririm

Yüksek Risk için, LotsizeStep=500 kullanmanızı öneririm.

Önemli: Bu değerler USD/EUR hesaplarına dayanmaktadır. Diğer hesaplar için lütfen bu değerleri hesabınızın para birimine çevirin (bu konuda sorunuz olursa özelden bana sorun)





EA nasıl geriye dönük test edilir:

Her bir çift üzerinde ayrı ayrı çalıştırın, parametrelerde "OneChartSetup" devre dışı bırakılmış M1 zaman çerçevesi.

Onay kalitesi için "yalnızca açık fiyatlar" veya "kontrol noktaları" kullanın. EA'nın alım satımları yönetme biçiminin doğası gereği, güvenilir geriye dönük test sonuçları almak için "her tik"e ihtiyacı yoktur.

Elbette "her tik" ile farkın minimum olduğunu görmek için kendinizi kontrol edebilirsiniz.







Önerilen minimum bakiye: 400$





Parametreye genel bakış:



MQL5'teki satıcılar arasında garip bir trend olduğunu gördükten sonra bu metni de eklemek zorunda kaldım. İşte adil bir içgörü: Bu EA, ChatGPT'yi, insan beynini taklit eden nöral ağları, Mars Uzay Mekiği'nden gelen yapay zekayı veya satıcıların EA'larının ürün sayfasına koyduğu birçok sahte açıklamadan herhangi birini kullanmaz. Akıllı olun, kutsal kase tuzaklarına düşmeyin. Böyle şeyler yok. Ticaret botları da düz çizgilerle kar etmez. Böylece kayıpsız geriye dönük testler %100 manipüle edilir. Bazı dönemlerde zarar da edecek gerçek ticaret stratejileri geliştiriyorum. Geliştirdiklerim ve sattıklarım konusunda dürüstüm ve sizi kandırmaya çalışmıyorum.

ShowInfoPanel: grafikte bilgi panelini etkinleştirinBilgi paneli boyutunun ayarlanması: yüksek çözünürlüklü ekranlar için bilgi panelinin boyutunu buradan artırabilirsiniztest sırasında bilgi panelini güncelleyin: daha hızlı geriye dönük test için devre dışı bırakılması önerilirUseOneChartSetup: tüm çiftlerin tek bir grafikten çalıştırılmasını etkinleştirinOneChartSetup - > çalıştırılacak çiftler: çalıştırmak istediğiniz tüm çiftleri ayarlayınSanal Vadeyi Kullanın: aracı kurumunuz bekleyen emirlerin sona erme tarihine izin vermiyorsa etkinleştirin İşlemler içinMagicnumberyorumu: işlemlerinizde kullanılacak yorumLot Büyüklüğü Hesaplama yöntemi: sabitlerden birini seçin lotsize (startlots) veya otomatik lotsize (lotsizeStep kullanarak)Startlots: çalıştırmak istediğiniz manuel sabit lotsizeLotsizeStep: lot boyutu artışları için adım boyutu (yani LotsizeStep=500, hesaptaki her 500$ için 0,01 lot anlamına gelir)Bakiye yerine Özkaynak kullanın: lot boyutu hesaplamaları için kullanılacakOnlyUp: bu, kayıplardan sonra lot boyutunun düşmesini önler (daha hızlı kurtarma için)