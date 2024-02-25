Scalping Sniper md

Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sistema de trading sin repintado.

Scalping Sniper es un sistema avanzado (indicador) que muestra el impulso de los precios de forma precisa.





- Actualice sus métodos de trading con el indicador profesional Scalping Sniper para MT4.

- Este sistema proporciona señales de sniper muy precisas pero poco frecuentes, con una tasa de ganancia de hasta el 90 %.

- Se supone que el sistema utiliza muchos pares para buscar señales para compensar la baja cantidad de señales por par.

- Scalping Sniper consta de:

- Líneas de volatilidad superior e inferior (color azul);

- Línea media (naranja o amarilla): muestra la tendencia principal;

- Línea de dirección de la señal (roja): muestra la dirección de la tendencia local.

- Área por encima del nivel 70: zona de sobrecompra (no COMPRE allí).

- Área por debajo del nivel 30: zona de sobreventa (no VENDA allí).

- Línea de impulso (verde): genera una señal exacta para ingresar a las operaciones.

- Scalping Sniper no tiene parámetros ajustables (excepto los colores) para evitarle problemas al usuario.





CÓMO USARLO (Ejemplo para LARGO, ver imágenes):

1. La vela actual acaba de cerrarse.

2. La línea roja está por encima de la naranja (significa que hay una tendencia alcista).

3. El valor de la línea verde está por debajo del nivel 70 (no está en la zona de sobrecompra).

4. La línea verde está por encima de la roja y acaba de formar un gancho ascendente de rebote: el gancho significa que la línea verde se acercó a la roja y luego rebotó hacia arriba formando un ángulo visible.

5. La línea verde está por encima de la línea de la banda superior azul después de que se formó el gancho.

6. Si se realizan los pasos 1 a 5, abra una operación LARGA con SL por debajo del mínimo de las últimas 3 velas y TP = 0,35-1 del tamaño de SL.

7. Viceversa para operaciones CORTAS.

Marco temporal: Cualquiera (H4 es el mejor para este sistema).





Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web de MQL5.