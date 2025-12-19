Index Statistics and Session Level Analysis

Tahmin etmeyi bırakın. İstatistiksel avantajla işlem yapmaya başlayın.

Hisse senedi endeksleri forex gibi işlem görmez. Tanımlanmış seansları vardır, gecelik boşluklar oluştururlar ve öngörülebilir istatistiksel kalıpları takip ederler. Bu gösterge, DAX, S&P 500 ve Dow Jones gibi endeksleri güvenle işlem yapmanız için ihtiyaç duyduğunuz olasılık verilerini sağlar.

Onu farklı kılan nedir

Çoğu gösterge size ne olduğunu gösterir. Bu, muhtemelen bir sonra ne olacağını gösterir. Her işlem gününde, gösterge mevcut kurulumunuzu 100 günlük geçmiş verilere karşı analiz eder. Benzer boşluklar, benzer açılış pozisyonları olan günleri bulur ve fiyatın anahtar seviyelere ne sıklıkla ulaştığını tam olarak hesaplar. Boşluğun kapanıp kapanmayacağını veya dünkü yüksek seviyenin test edilip edilmeyeceğini tahmin etmeye son. Gerçek verilere dayalı kesin yüzdeler elde edersiniz.

Temel özellikler

Gece gürültüsünü yok sayan seans filtrelenmiş hesaplamalar

Boğa veya ayı kontrolünün otomatik tespiti

Geçmiş kapanma oranlarını gösteren boşluk analizi

İstatistiksel olarak benzer günleri bulan kalıp eşleştirme

Önceki seans yüksek ve düşüklerine, günlük ve haftalık seviyelere ulaşma olasılık yüzdeleri

Tek tıkla açma/kapama düğmeleri ile tüm anahtar fiyat seviyeleri otomatik olarak çizilir

Yatırımcılar nasıl kullanıyor

Aşağı yönlü bir boşluk, dünkü kapanışın %15 ortalama günlük aralık altında açılır. Gösterge, benzer boşlukların %82'sinin seans sırasında kapandığını, genellikle mum 8'e kadar kapandığını gösterir. Açılışa yakın alış yaparsınız, boşluğun kapanmasını hedeflersiniz ve ilk saat içinde kar alırsınız.

Fiyat dünkü seans aralığının altında açılır. Geçmiş veriler benzer günlerin %0'ının dünkü yüksek seviyeye ulaştığını gösterir. Yeni yüksekler bekleyerek uzun pozisyon tutmaktan kaçınır ve bunun yerine olasılığın lehinize olduğu düşüş hedeflerine odaklanırsınız.

Gösterge, üst üste üç güçlü ayı kapanışından sonra Ayılar Kontrolde tespit eder. Fiyatın seans hareketli ortalamasının altında olmasıyla birleştiğinde, kısa pozisyonları tutmak ve rallilerde satış yapmak için onay alırsınız.

Ciddi endeks yatırımcıları için tasarlandı

On dört açma/kapama düğmesi herhangi bir öğeyi anında göstermenize veya gizlemenize olanak tanır. İstatistik paneli içeriğe göre otomatik boyutlanır. Mumlar seans açılışından itibaren numaralandırılır, böylece günün neresinde olduğunuzu her zaman bilirsiniz. Çubuk 18 vurgulanmıştır çünkü istatistiksel olarak, günlük aralığın %80'i o noktada oluşur.

Strateji Test Cihazı entegrasyonu her seans kapanışında her günün kalıbını tanımlayan akıllı dosya adlarıyla ekran görüntüleri yakalar, görsel geriye dönük test yoluyla kendi istatistiksel avantajınızı oluşturmak için mükemmeldir.

Daha akıllı işlem yapın

Mevcut kurulumunuzla eşleşen günlerin %75'inin önceki günlük düşüğe ulaştığını bildiğinizde, farklı işlem yaparsınız. Sadece %17'sinin önceki kapanışa ulaştığını bildiğinizde, gerçekçi hedefler belirlersiniz. Bu gösterge, sezgileri olasılıklarla değiştirerek her işlem gününe yaklaşımınızı dönüştürür.

M5 zaman diliminde en iyi çalışır. DAX, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq ve FTSE 100 için optimize edilmiştir.

Al Brooks Price Action öğrencileri için mükemmel

Göstergeye dahil edilmiş, Al Brooks tarafından öğretilen aynı metodolojiyi takip eden bir mum numaralandırma sistemi ve price action'ı bir profesyonel gibi okumanıza yardımcı olacak tüm ekstra istatistiksel veriler bulunmaktadır. Ayrıca boğaların mı yoksa ayıların mı piyasayı kontrol ettiğini belirlemenize yardımcı olacak bir çoklu çubuk koşu mantığına sahiptir. Aynı renkte arka arkaya birden fazla mum mu var? O yöne karşı bir geri çekilme bekleyin ve trende atlayın. Mum gücü ve ardışık mum sayısı girişleri ile zevkinize göre tamamen yapılandırılabilir.