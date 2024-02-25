Scalping Sniper md

Crypto_Forex 지표 SCALPING SNIPER MT4용, 재도장 없는 거래 시스템.

Scalping Sniper - 정확한 가격 모멘텀을 보여주는 고급 시스템(지표)입니다!





- MT4용 전문적인 Scalping Sniper 지표로 거래 방법을 업그레이드하세요.

- 이 시스템은 매우 정확하지만 드문 스나이핑 신호를 제공하며, 승률은 최대 90%입니다.

- 시스템은 한 쌍당 신호 수가 적은 것을 보완하기 위해 여러 쌍을 사용하여 신호를 검색합니다.

- Scalping Sniper는 다음으로 구성됩니다.

- 상단 및 하단 변동성 선(파란색);

- 중간 선(주황색 또는 노란색) - 주요 추세를 보여줍니다.

- 신호 방향 선(빨간색) - 지역 추세 방향을 보여줍니다.

- 70 레벨 이상 영역 - 매수 과다 영역(매수하지 마세요).

- 30 미만 영역 - 매도 과다 영역(매도하지 마세요).

- 모멘텀 선(녹색) - 거래에 진입하기 위한 정확한 신호를 생성합니다.

- Scalping Sniper는 사용자의 번거로움을 피하기 위해 조정 가능한 매개변수(색상 제외)가 없습니다.





사용 방법(LONG의 예, 그림 참조):

1. 현재 캔들이 방금 마감되었습니다.

2. 빨간색 선이 주황색 선 위에 있습니다(상승 추세를 의미함).

3. 녹색 선 값이 70 레벨 아래에 있습니다(매수 과다 구역이 아님).

4. 녹색 선이 빨간색 선 위에 있고 방금 반등 상승 후크를 형성했습니다. 후크는 녹색 선이 빨간색 선에 가까이 갔다가 튀어올라 가시 각도를 형성했음을 의미합니다.

5. 후크가 형성된 후 녹색 선이 파란색 상단 밴드 선 위에 있습니다.

6. 1-5단계가 완료되면 마지막 3개 캔들의 최소값 아래에 SL이 있고 TP = SL 크기의 0.35-1인 LONG 거래를 시작합니다.

7. SHORT 거래의 경우 그 반대입니다.

시간 틀: 임의(이 시스템에는 H4가 가장 좋습니다).





이것은 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.