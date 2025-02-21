Gösterge, her noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasa tükenme seviyelerini hesaplar.

Üç çizgiden oluşur:

Boğa hacmi tükenme çizgisi

Ayı hacmi tükenme çizgisi

Piyasa trendini gösteren bir çizgi. Bu çizgi, piyasanın boğa mı yoksa ayı mı olduğunu yansıtacak şekilde rengini değiştirir.

Piyasayı istediğiniz herhangi bir başlangıç noktasından analiz edebilirsiniz. Bir hacim tükenme çizgisine ulaşıldığında, bir sonraki analize başlamak için yeni bir nokta belirleyin.

Herhangi bir şeyi analiz edebilirsiniz – trendler ve düzeltmeler. İyi bir yaklaşım, her seferinde göstergeyi trend çizgisine ulaştığında veya bir zirve ya da dip noktasına geldiğinde hareket ettirmektir. Trend çizgisi ile hacim tükenme çizgilerinden biri arasındaki mesafe ne kadar büyükse, o yöndeki hacim o kadar yüksektir. Trend çizgisi, emir açmak için bir yer olarak kullanılabilirken, tükenme çizgileri kâr toplamak için kullanılır. Bu sistem gerçekten benzersizdir, ancak son derece sezgiseldir. Piyasada benzer ürünler yoktur.

Kullanımda hiçbir kısıtlama yoktur. Her türlü piyasa ve tüm zaman dilimlerinde uygulayabilirsiniz.

Önemli: MetaTrader4 test cihazında kontrol ederken, mor çizgiye çift tıklayın ve ardından piyasayı analiz etmek için sol veya sağa hareket ettirin.

Herhangi bir sorunuz varsa, bana mesaj atmaktan çekinmeyin.