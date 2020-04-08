MA Acceleration mp
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.85
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için Hareketli Ortalama Hızlanması, Yeniden Boyanma Yok.
MA Hızlanması - "MA Hızı" göstergesi için yardımcı araç olarak tasarlanmış bir scalping göstergesidir.
- Bu göstergenin hesaplanması fizik denklemlerine dayanmaktadır. Size hareketli ortalama çizgisinin ivmesini gösterecektir.
- MA Hızlanması ile standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. SMA, EMA ve LWMA için kullanmak mümkündür.
- MA Hızlanması, karşılık gelen Hareketli Ortalamanın 2. türevidir.
- Gösterge, MA Hızı göstergesinin değerlerini ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir.
- MA Hızlanması göstergesinin değeri < 0 ise: MA hızı düşüş yönünde artmaktadır; MA hızlanması göstergesinin değeri > 0 ise: MA hızı yükseliş yönünde artmaktadır.
- MA Hızlanması göstergesini, ana trend yönünde hızlı Scalping stratejilerinde MA Hızı göstergesi ile birlikte kullanmanız önerilir; MA hız göstergesinin değeri < 0 ise: trend düşer; MA hız göstergesinin değeri > 0 ise: trend yükselir. - Yükseliş trendi: MA Hızlanma >0 olduğunda SATIN AL scalping işlemini açın.
- Düşüş trendi: MA Hızlanma <0 olduğunda SATIŞ scalping işlemini açın.
Parametreler:
1) Period_V: karşılık gelen MA Hız göstergesinin periyodu. Önerilen değerler 3 ila 7'dir.
2) Period_ACC: ivme periyodu. Önerilen değerler 2 ila 12'dir. Period_ACC düşük olduğunda göstergenin duyarlılığı artar ve tersi de geçerlidir.
3) Period_MA: MA periyodu (bu MA'nın ivmesi hesaplanacaktır).
