Scalping Sniper md
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.5
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sem sistema de negociação repintado.
Scalping Sniper - é um sistema avançado (indicador) que mostra a dinâmica precisa dos preços!
- Atualize os seus métodos de negociação com o Indicador Scalping Sniper profissional para MT4.
- Este sistema fornece sinais de sniping muito precisos, mas raros, com uma taxa de vitória de até 90%.
- O sistema supõe utilizar muitos pares para procurar sinais para compensar o baixo número de sinais por par.
- Scalping Sniper consiste em:
- Linhas de volatilidade superior e inferior (cor azul);
- Linha do meio (Laranja ou Amarela) – apresenta tendência principal;
- Linha de direção do sinal (vermelha) - mostra a direção da tendência local.
- Área acima do nível 70 - zona de sobrecompra (não COMPRE lá).
- Área abaixo dos 30 – zona de sobrevenda (Não VENDA lá).
- Linha Momentum (Verde) - gera sinal exato para entrar nas negociações.
- Scalping Sniper não possui parâmetros ajustáveis (exceto cores) para evitar complicações ao utilizador.
MODO DE UTILIZAÇÃO (Exemplo por LONG, ver fotos):
1. A vela atual acabou de ser fechada.
2.º A linha vermelha está acima da linha laranja (significa - tendência de alta).
3.º O valor da linha verde está abaixo do nível 70 (e não na zona de sobrecompra).
4.º A linha verde está acima da vermelha e acabou de formar o Gancho de Rebote para Cima: Gancho significa que a linha verde se aproximou da linha vermelha e depois saltou para cima formando um ângulo visível.
5.º A linha verde está acima da linha da faixa superior azul após a formação do gancho.
6. Se os passos 1 a 5 forem concluídos - abra a negociação LONG com SL abaixo do mínimo dos últimos 3 candles e TP = 0,35-1 do tamanho do SL.
7. Vice-versa para as negociações CURTAS.
Prazo: Qualquer (H4 é o melhor para este sistema).
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.
Жаль что не предусмотрен сигнал, можно было бы и шесть звезд поставить)) спасибо автору!