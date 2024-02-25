Scalping Sniper md

Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sem sistema de negociação repintado.

Scalping Sniper - é um sistema avançado (indicador) que mostra a dinâmica precisa dos preços!





- Atualize os seus métodos de negociação com o Indicador Scalping Sniper profissional para MT4.

- Este sistema fornece sinais de sniping muito precisos, mas raros, com uma taxa de vitória de até 90%.

- O sistema supõe utilizar muitos pares para procurar sinais para compensar o baixo número de sinais por par.

- Scalping Sniper consiste em:

- Linhas de volatilidade superior e inferior (cor azul);

- Linha do meio (Laranja ou Amarela) – apresenta tendência principal;

- Linha de direção do sinal (vermelha) - mostra a direção da tendência local.

- Área acima do nível 70 - zona de sobrecompra (não COMPRE lá).

- Área abaixo dos 30 – zona de sobrevenda (Não VENDA lá).

- Linha Momentum (Verde) - gera sinal exato para entrar nas negociações.

- Scalping Sniper não possui parâmetros ajustáveis ​​(exceto cores) para evitar complicações ao utilizador.





MODO DE UTILIZAÇÃO (Exemplo por LONG, ver fotos):

1. A vela atual acabou de ser fechada.

2.º A linha vermelha está acima da linha laranja (significa - tendência de alta).

3.º O valor da linha verde está abaixo do nível 70 (e não na zona de sobrecompra).

4.º A linha verde está acima da vermelha e acabou de formar o Gancho de Rebote para Cima: Gancho significa que a linha verde se aproximou da linha vermelha e depois saltou para cima formando um ângulo visível.

5.º A linha verde está acima da linha da faixa superior azul após a formação do gancho.

6. Se os passos 1 a 5 forem concluídos - abra a negociação LONG com SL abaixo do mínimo dos últimos 3 candles e TP = 0,35-1 do tamanho do SL.

7. Vice-versa para as negociações CURTAS.

Prazo: Qualquer (H4 é o melhor para este sistema).





