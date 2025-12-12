Katana Scalper Pro

⚔️ 刀 さらに進化！MTF機能搭載！

ギャンブルは終わりだ。 「投資」を始めよう。
聖杯探しに終止符を打つ。 人生を変えた**「完全ノーリペイント」**の衝撃。

[ なぜ、彼らだけが勝ち続けるのか？ ]

正直に言います。 私自身、かつては何をやっても勝てないト

RSI、ストキャスティクス、MACD… あらゆるインジケーターを試し、高額な商材を買い漁り、チャートを複雑な線で埋め尽くす日々。 それでも資金は減り続け、市場が自分に不利に動いているようにさえ感じていました

転機は、本物の「億を稼ぐ機関トレーダー（メンター）」との出会いでした。
彼は私の散らかったチャートを見て笑い、すべてを削除して言いました。

「インジケーターは過去の数字遊びだ。我々が見ているのは、価格が動き出した瞬間の『勢い（モメンタム）』だけだ」

その**「プライスアクションの初動」**こそが、相場が大きく動く唯一のサインでした。
この事実に気づいた瞬間、私のトレード人

KATANA Scalper Proは、その「億万長者のロジック」と「トレンドの初動」を視覚化する武器であり、彼らの視点を結晶化したツールです。

[ KATANAが選ばれる理由 ]

1️⃣ 嘘をつかない「完全ノーリペイント」
多くのツールは、後から矢印を消して成績を良く見せます。 しかしKATANAは違います。
足が確定した瞬間に点灯した矢印は、その後絶対に動きません。
これが、リアルタイムトレードで信頼できる「本物」の証です。


4️⃣ 迷いを断つ「クリアな視認性」
もう「分析麻痺」に陥ることはありません。 相場が方向性を決めた瞬間が、チャート上で明確に分かります。 迷いを一刀両断するシンプルさがここにあります。

[ シグナルの見方 ]

  • 🟡
    強い上昇圧力により、価格が押し戻されることなく上昇したポイント（買いのモメンタム）。 買いサイン (Gold Arrow)


  • 強い下落圧力により、価格が戻ることなく下落したポイント（売りのモメンタム）。 売りサイン (White Arrow)

[ 勝利の方程式 (How to Use) ]

複雑に考えすぎないでください。 シンプルこそが最強です。

  1. Wait (待つ)
    チャート上にKATANAの矢印が出るのを待ちます。

  2. Check (確認)
     上位足（例：5分足なら1時間足など）のトレンド方向はどうなっていますか？

    「上位足の大きな矢印」と「現在の足の小さな矢印」が同じ方向を向いた時、それが最強の根拠となります。

  3. Entry (撃つ)
    全ての条件が整ったら、迷わず引き金を引きます。

[ パラメータ設定 ]

  • UseAlerts: アラート、メール、スマホ通知機能のON/OFF

  • アローオフセットピップス: ローソク足から矢印を表示する距離

[ 最後に ]

負けるトレーダーと勝ち続けるトレーダーの違いは、運ではありません。 「視点」の違いです。
もしあなたがまだ「勝てるインジケーター」を探して彷徨っているのなら、ここで終わりにしてください。

KATANA Scalper PROで、プロと同じ景色を見てください。


