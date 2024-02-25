Scalping Sniper md

Crypto_Forex Индикатор SCALPING SNIPER для MT4, торговая система без перерисовки.

Scalping Sniper - это продвинутая система (индикатор), показывающая точный ценовой импульс!





- Обновите свои методы торговли с помощью профессионального индикатора Scalping Sniper для MT4.

- Эта система обеспечивает очень точные, но редкие сигналы Scalping, с процентом выигрышей до 90%.

- Система предполагает использование множества пар для поиска сигналов, чтобы компенсировать малое количество сигналов на одну пару.

- Scalping Sniper состоит из:

- Верхних и нижних линий волатильности (синего цвета);

- Средней линии (оранжевой или желтой) - показывает основной тренд;

- Линии направления сигнала (красной) - показывает локальное направление тренда.

- Область выше уровня 70 - зона перекупленности (НЕ ПОКУПАЙТЕ там).

- Область ниже 30 - зона перепроданности (НЕ ПРОДАВАЙТЕ там).

- Линии импульса (зеленой) - генерирует точный сигнал для входа в сделки.

- Scalping Sniper не имеет настраиваемых параметров (кроме цветов), чтобы избежать хлопот для пользователя.





КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ (пример для LONG, см. рисунки):

1. Текущая свеча только что закрылась.

2. Красная линия выше оранжевой (это означает - восходящий тренд).

3. Значение зеленой линии ниже уровня 70 (не в зоне перекупленности).

4. Зеленая линия выше красной и только что сформировала отскок вверх крюка: крюк означает, что зеленая линия подошла близко к красной, а затем отскочила вверх, образовав видимый угол.

5. Зеленая линия выше линии Blue Top Band после формирования крюка.

6. Если шаги 1-5 выполнены - открывайте LONG сделку со SL ниже минимума последних 3 свечей и TP = 0,35-1 размера SL.

7. Наоборот для КОРОТКИХ сделок.

Таймфрейм: любой (H4 — лучший для этой системы).





