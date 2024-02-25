Scalping Sniper md
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор SCALPING SNIPER для MT4, торговая система без перерисовки.
Scalping Sniper - это продвинутая система (индикатор), показывающая точный ценовой импульс!
- Обновите свои методы торговли с помощью профессионального индикатора Scalping Sniper для MT4.
- Эта система обеспечивает очень точные, но редкие сигналы Scalping, с процентом выигрышей до 90%.
- Система предполагает использование множества пар для поиска сигналов, чтобы компенсировать малое количество сигналов на одну пару.
- Scalping Sniper состоит из:
- Верхних и нижних линий волатильности (синего цвета);
- Средней линии (оранжевой или желтой) - показывает основной тренд;
- Линии направления сигнала (красной) - показывает локальное направление тренда.
- Область выше уровня 70 - зона перекупленности (НЕ ПОКУПАЙТЕ там).
- Область ниже 30 - зона перепроданности (НЕ ПРОДАВАЙТЕ там).
- Линии импульса (зеленой) - генерирует точный сигнал для входа в сделки.
- Scalping Sniper не имеет настраиваемых параметров (кроме цветов), чтобы избежать хлопот для пользователя.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ (пример для LONG, см. рисунки):
1. Текущая свеча только что закрылась.
2. Красная линия выше оранжевой (это означает - восходящий тренд).
3. Значение зеленой линии ниже уровня 70 (не в зоне перекупленности).
4. Зеленая линия выше красной и только что сформировала отскок вверх крюка: крюк означает, что зеленая линия подошла близко к красной, а затем отскочила вверх, образовав видимый угол.
5. Зеленая линия выше линии Blue Top Band после формирования крюка.
6. Если шаги 1-5 выполнены - открывайте LONG сделку со SL ниже минимума последних 3 свечей и TP = 0,35-1 размера SL.
7. Наоборот для КОРОТКИХ сделок.
Таймфрейм: любой (H4 — лучший для этой системы).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.
Жаль что не предусмотрен сигнал, можно было бы и шесть звезд поставить)) спасибо автору!