PinBar Pattern mk
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi PINBAR Deseni, Yeniden Çizme Yok, Gecikme Yok.
- "PINBAR Deseni" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, grafikteki PinBar'ları algılar:
- Boğa PinBar - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı PinBar - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "PINBAR Deseni" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.