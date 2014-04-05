Game Changer Indicator

Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avantaj arayan yeni başlayan biri olun, bu araç size güven, disiplin ve temel trend dinamiklerini net bir şekilde anlama yeteneğiyle işlem yapma olanağı sunar.

Kişisel bonus kazanmak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını alabilirsiniz, lütfen bana özel mesaj gönderin.
Lütfen EA'larımı veya özel setlerimi Telegram'da satmadığımı, yalnızca Mql5'te mevcut olduğunu ve set dosyalarımın yalnızca buradaki blogumda mevcut olduğunu unutmayın. Dolandırıcılara dikkat edin ve başkalarından set satın almayın.

AYARLAR

  • Trend değişiklikleriyle ilgili uyarıları etkinleştir - Doğru/Yanlış - Trend değişirse grafikte uyarılar gösterir
  • Anında bildirim gönder - Doğru/Yanlış - Telefona uyarıların anında bildirimlerini etkinleştir
  • Posta bildirimleri gönder - Doğru/Yanlış - Trend değişikliğiyle ilgili posta bildirimlerini e-postaya gönderir
