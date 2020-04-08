DeMarker with Dynamic OSB zones mq
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "Dinamik Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma bölgeli DeMarker" MT4 için. Yeniden boyama yok.
- DeMarker osilatör eğrisi, gösterge hesaplama dönemi boyunca önceki yüksek ve düşük seviyelere göre mevcut fiyat pozisyonunu gösterir.
- Dinamik Aşırı Satın Alma bölgesinden Satış girişleri ve dinamik Aşırı Satış bölgesinden Satın Alma girişleri yapmak harikadır.
- Bu gösterge, Fiyat Hareketi girişleriyle birleştirmek için de mükemmeldir.
- Dinamik Aşırı Satın Alma bölgesi - sarı çizginin üstünde.
- Dinamik Aşırı Satış bölgesi - yeşil çizginin altında.
- DeMarker, diğer osilatörler arasında en verimli düzenli sapma sinyallerini sağlar.
- PC ve Mobil Uyarılarla.
