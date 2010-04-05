Gold Bricks FX Gold

TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,