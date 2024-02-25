Scalping Sniper md
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex SCALPING SNIPER per MT4, sistema di trading senza ridisegno.
Scalping Sniper: è un sistema avanzato (indicatore) che mostra un preciso momentum dei prezzi!
- Aggiorna i tuoi metodi di trading con l'indicatore professionale Scalping Sniper per MT4.
- Questo sistema fornisce segnali di sniping molto accurati ma rari, con una percentuale di vincita fino al 90%.
- Il sistema suppone di utilizzare molte coppie per cercare segnali per compensare il basso numero di segnali per coppia.
- Scalping Sniper è composto da:
- Linee di volatilità superiore e inferiore (colore blu);
- Linea centrale (arancione o gialla): mostra la tendenza principale;
- Linea di direzione del segnale (rossa): mostra la direzione della tendenza locale.
- Area sopra il livello 70: zona di ipercomprato (non ACQUISTARE lì).
- Area sotto i 30: zona di ipervenduto (non VENDERE lì).
- Linea di momentum (verde): genera un segnale esatto per entrare nelle negoziazioni. - Scalping Sniper non ha parametri regolabili (tranne i colori) per evitare problemi all'utente.
COME USARE (esempio per LONG, vedere le immagini):
1. La candela corrente è appena chiusa.
2. La linea rossa è sopra quella arancione (significa - tendenza al rialzo).
3. Il valore della linea verde è sotto il livello 70 (non in zona di ipercomprato).
4. La linea verde è sopra quella rossa e ha appena formato un gancio di rimbalzo verso l'alto: il gancio significa che la linea verde è andata vicina a quella rossa e poi è rimbalzata formando un angolo visibile.
5. La linea verde è sopra la linea della banda superiore blu dopo la formazione del gancio.
6. Se sono stati eseguiti i passaggi da 1 a 5, aprire un trade LONG con SL sotto il minimo delle ultime 3 candele e TP = 0,35-1 della dimensione di SL.
7. Viceversa per i trade SHORT.
Time_frame: qualsiasi (H4 è il migliore per questo sistema).
Жаль что не предусмотрен сигнал, можно было бы и шесть звезд поставить)) спасибо автору!