Crypto_Forex インジケーター SCALPING SNIPER for MT4、リペイントなしのトレーディング システム。

スキャルピング スナイパー - 正確な価格モメンタムを示す高度なシステム (インジケーター) です。





- MT4 のプロフェッショナルなスキャルピング スナイパー インジケーターを使用して、トレーディング メソッドをアップグレードします。

- このシステムは非常に正確ですが、まれなスナイピング シグナルを提供し、勝率は最大 90% です。

- システムは、1 ペアあたりのシグナル数の少なさを補うために、シグナルの検索に多くのペアを使用することを想定しています。

- スキャルピング スナイパーは、次の要素で構成されています。

- トップとボトムのボラティリティ ライン (青色)。

- ミドル ライン (オレンジまたは黄色) - 主要なトレンドを示します。

- シグナル方向ライン (赤) - ローカル トレンドの方向を示します。

- 70 レベルを超える領域 - 買われすぎゾーン (そこでは買わないでください)。

- 30 未満の領域 - 売られすぎゾーン (そこでは売らないでください)。

- モメンタム ライン (緑) - トレードを開始するための正確なシグナルを生成します。

- スキャルピングスナイパーには、ユーザーの手間を省くために調整可能なパラメータはありません（色を除く）。





使用方法（ロングの例、画像を参照）：

1. 現在のローソク足がちょうど閉じたところです。

2. 赤い線がオレンジ色の線より上にあります（上昇トレンドを意味します）。

3. 緑の線の値が 70 レベルより下にあります（買われすぎゾーンではありません）。

4. 緑の線が赤い線より上にあり、ちょうどリバウンド上向きフックを形成しました。フックとは、緑の線が赤い線に近づき、その後跳ね上がって目に見える角度を形成したことを意味します。

5. フックが形成された後、緑の線が青いトップバンド線より上にあります。

6. ステップ 1 ～ 5 が完了したら、SL を最後の 3 本のローソク足の最小値より下、TP を SL サイズの 0.35 ～ 1 にしてロングトレードを開始します。

7. ショートトレードの場合はその逆です。





時間枠：任意（このシステムでは H4 が最適です）。





これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。