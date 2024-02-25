Scalping Sniper md
- 指标
- DMITRII GRIDASOV
- 版本: 1.5
- 激活: 10
Crypto_Forex 指标 SCALPING SNIPER 适用于 MT4，无需重绘交易系统。
Scalping Sniper - 是一种显示准确价格动量的高级系统（指标）！
- 使用专业的 Scalping Sniper 指标升级您的交易方法，适用于 MT4。
- 该系统提供非常准确但罕见的狙击信号，胜率高达 90%。
- 系统假设使用多对来搜索信号，以补偿每对信号数量少的问题。
- Scalping Sniper 包括：
- 顶部和底部波动线（蓝色）；
- 中线（橙色或黄色）- 显示主要趋势；
- 信号方向线（红色）- 显示局部趋势方向。
- 70 水平以上的区域 - 超买区域（不要在那里买入）。
- 30 以下的区域 - 超卖区域（不要在那里卖出）。
- 动量线（绿色）- 生成进入交易的准确信号。
- Scalping Sniper 没有可调参数（颜色除外），以避免用户麻烦。
如何使用（以 LONG 为例，见图片）：
1. 当前蜡烛刚刚关闭。
2. 红线高于橙线（表示 - 上升趋势）。
3. 绿线值低于 70 水平（不在超买区域）。
4. 绿线高于红线，刚刚形成反弹向上钩：钩表示绿线接近红线，然后反弹形成可见角度。
5. 钩形成后，绿线位于蓝色顶带线上方。
6. 如果步骤 1-5 已完成 - 开立 LONG 交易，SL 低于最后 3 根蜡烛的最小值，TP = SL 大小的 0.35-1。
7. 短线交易反之亦然。
时间范围：任意（H4 最适合此系统）。
这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Жаль что не предусмотрен сигнал, можно было бы и шесть звезд поставить)) спасибо автору!