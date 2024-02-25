Scalping Sniper md

Indicateur Crypto_Forex SCALPING SNIPER pour MT4, système de trading sans repeinture. Scalping Sniper - est un système avancé (indicateur) montrant la dynamique précise des prix !

- Améliorez vos méthodes de trading avec l'indicateur professionnel Scalping Sniper pour MT4.

- Ce système fournit des signaux de sniping très précis mais rares, avec un taux de gain allant jusqu'à 90 %.

- Le système est censé utiliser de nombreuses paires pour rechercher des signaux afin de compenser le faible nombre de signaux par paire.

- Scalping Sniper se compose de :

- Lignes de volatilité supérieure et inférieure (couleur bleue) ;

- Ligne médiane (orange ou jaune) - indique la tendance principale ;

- Ligne de direction du signal (rouge) - indique la direction de la tendance locale.

- Zone au-dessus du niveau 70 - zone de surachat (ne pas acheter là-bas).

- Zone en dessous de 30 - zone de survente (ne pas vendre là-bas).

- Ligne de momentum (verte) - génère un signal exact pour entrer dans les transactions.

- Scalping Sniper n'a pas de paramètres réglables (à l'exception des couleurs) pour éviter les tracas pour l'utilisateur.





COMMENT L'UTILISER (Exemple pour LONG, voir les images) :

1. La bougie actuelle vient d'être fermée.

2. La ligne rouge est au-dessus de la ligne orange (cela signifie - Tendance à la hausse).

3. La valeur de la ligne verte est inférieure au niveau 70 (pas dans la zone de surachat).

4. La ligne verte est au-dessus de la ligne rouge et vient de former un crochet de rebond vers le haut : le crochet signifie que la ligne verte s'est rapprochée de la ligne rouge, puis a rebondi vers le haut en formant un angle visible.

5. La ligne verte est au-dessus de la ligne de bande supérieure bleue après la formation du crochet.

6. Si les étapes 1 à 5 sont effectuées, ouvrez une transaction LONG avec SL en dessous du minimum des 3 dernières bougies et TP = 0,35-1 de la taille du SL.

7. Vice versa pour les transactions SHORT.

Période de temps : N'importe laquelle (H4 est la meilleure pour ce système).





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.