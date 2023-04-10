Candlestick Patterns Alert

Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT4 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse senedi traderları arasında favoridir. Manuel analizi basitleştirir, zaman kazandırır, doğruluğu artırır ve kaçırılan fırsatları azaltır—EURUSD, BTCUSD veya XAUUSD gibi volatil piyasalarda trend dönüşlerini veya devamlarını sermayeleştirmek isteyen scalper'lar, günlük traderlar ve swing traderlar için mükemmel.

Candlestick Pattern Alert MT4, anında formasyon tanıma için grafiğe yeşil (alım) ve kırmızı (satım) oklar yerleştirir, netlik için özelleştirilebilir metin etiketleriyle (varsayılan boyut 7, ofset %20). 14 ana formasyonu destekler—Hammer, Inverse Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Doji, Bullish/Bearish Spinning Tops, Engulfing, Harami, Piercing Line, Three White Soldiers ve Three Black Crows—belirli formasyonları etkinleştirme/devre dışı bırakma (varsayılan: Bullish/Bearish Engulfing etkin) ve pop-up'lar, push bildirimleri veya e-postalar (hepsi varsayılan olarak etkin) yoluyla uyarıları özelleştirme imkanı sunar. İki tampon (BuySignal, SellSignal) ile otomatik stratejiler için EA hazırdır. Faydaları arasında çoklu formasyon izleme, ekran süresini azaltma ve forex, kripto, hisse senetleri ve emtialara uyarlanabilirlik yer alır, traderların hızlı piyasalarda önde olmasını sağlar.

MT5 için de mevcut: Candlestick Pattern Alert MT5

Ana Özellikler

Çoklu Formasyon Tespiti: Hammer, Doji, Engulfing, Three White Soldiers gibi 14 kritik mum formasyonunu tanımlar, dönüşleri ve devamları hassasiyetle tespit eder.

Özelleştirilebilir Formasyon Seçimi: Belirli formasyonları etkinleştir/devre dışı bırak (ör., varsayılan Bullish/Bearish Engulfing etkin), ticaret stratejinize uyum sağlar.

Gerçek Zamanlı Görselleştirme: Yeşil alım okları ve kırmızı satım okları, metin etiketleriyle (boyut 7, ofset %20, ayarlanabilir çarpan 0.5), karmaşasız formasyon tanımlama için.

Esnek Uyarı Sistemi: Yapılandırılabilir pop-up'lar, push bildirimleri ve e-posta uyarıları (hepsi varsayılan olarak etkin), farklı zaman dilimlerinde yeni formasyonlar için anında bildirim.

EA Uyumluluğu: İki tampon (BuySignal, SellSignal), formasyon verilerini açığa çıkarır, uzman danışmanlara veya otomatik ticaret script'lerine sorunsuz entegrasyon için.

Geniş Piyasa Desteği: Forex çiftleri, kripto paralar, hisse senetleri ve emtialarla çalışır, scalping veya swing trading gibi çeşitli stratejiler için idealdir.

Kullanıcı Dostu Özelleştirme: Formasyonları aç/kapa, metin boyutu/ofsetini ayarla ve telif bilgisini göster/gizle (varsayılan olarak etkin) özelleştirilmiş grafik deneyimi için.

Verimli Tasarım: Hafif, yeniden boyanmayan kod, MT4 için optimize edilmiş, çoklu grafik kurulumlarında bile akıcı performans sağlar.

Zaman Tasarrufu Otomasyonu: Manuel formasyon taramayı ortadan kaldırır, strateji yürütmeye odaklanmayı sağlar ve kilit piyasa sinyallerini yakalar.

Geliştirilmiş Karar Alma: Giriş/çıkışları doğrulamak için güvenilir formasyon temelli içgörüler sağlar, volatil koşullarda duygusal ticareti azaltır.

Candlestick Pattern Alert MT4 göstergesi, mum analizi gücünü hız ve hassasiyetle kullanmak isteyen traderlar için vazgeçilmezdir. Sağlam formasyon tespiti, özelleştirilebilir uyarılar ve otomasyona hazır tasarımı, dinamik piyasalarda güvenle gezinmek için ideal bir rekabet avantajı sunar.

Satın alımınızdan memnun kaldıysanız olumlu bir inceleme bırakmanızı çok takdir ederim. Memnun değilseniz bir çözüm bulmak için lütfen bana ulaşın. Ayrıca 7 günlük deneme talep edebilirsiniz.

