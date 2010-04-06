Bazooka EA

Bazooka EA – MT4 için Trend ve Momentum Uzman Danışmanı

Varsayılan ayarlar, EA'yı 2024 yılından bugüne kadar M15 zaman diliminde 'Sadece açılış fiyatları' (Open Prices) yöntemiyle test etmek (backtest) üzere yapılandırılmıştır. Diğer zaman dilimleri için doğru ayarları yorumlar bölümünde bulabilirsiniz.

Bazooka EA, MetaTrader 4 için geliştirilmiş tam otomatik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor).
Piyasanın yönlü hareketlerini işlemeye odaklanır ve trend doğrulaması ile momentum filtrelemesini birlikte kullanır.
EA, kontrollü girişler ve disiplinli çıkışlar üzerine kuruludur; aşırı işlem ve yüksek riskli pozisyon yönetim yöntemlerinden kaçınır.

Bazooka EA, yapılandırılmış, kural tabanlı ve ayarlanabilir risk yönetimine sahip sistemleri tercih eden yatırımcılar için uygundur.

Strateji Açıklaması

Bazooka EA, piyasa koşullarını aşağıdaki teknik unsurların birleşimiyle analiz eder:

  • Hareketli Ortalamalar temelinde trend yönünün belirlenmesi

  • RSI kullanılarak momentumun doğrulanması

  • Emir açılmadan önce katı işlem koşullarının kontrol edilmesi

Trend ve momentum koşulları aynı anda sağlandığında işlem açılır. Bu yaklaşım, yatay piyasalarda ve düşük olasılıklı bölgelerde yapılan işlemleri azaltır.

İşlem Yönetimi

Uzman Danışman, esnek ve şeffaf pozisyon yönetimi seçenekleri sunar:

  • Sabit Stop Loss ve Take Profit

  • Zıt sinyal oluştuğunda işlemlerin kapatılması

  • Trend değişimi durumunda pozisyonların kapatılması

  • Aynı anda açık olabilecek maksimum işlem sayısının sınırlandırılması

  • Slippage ve emir yürütme kontrolü

Tüm işlemler, seçilen ayarlara göre otomatik olarak yönetilir.

Risk Yönetimi

Bazooka EA, entegre sermaye ve risk yönetimi araçları içerir:

  • Ayarlanabilir lot büyüklüğü

  • Aynı anda açık işlem sayısı sınırı

  • Maksimum dalgalı zarar (floating loss) koruması

  • Birden fazla EA ile kullanım için benzersiz Magic Number

EA; martingale, grid, pozisyon ortalama (averaging) veya hedging stratejileri kullanmaz.

Ayarlar ve Özelleştirme

Tüm temel parametreler giriş ayarlarında mevcuttur. Bu sayede EA, farklı enstrümanlara, zaman dilimlerine ve işlem stillerine uyarlanabilir.
EA, MetaTrader Strateji Test Cihazı kullanılarak test edilebilir ve optimize edilebilir.

Önerilen Kullanım Koşulları

  • Zaman Dilimleri: M1, M5, M15

  • Enstrümanlar: majör Forex pariteleri, altın, endeksler

  • Hesap Türü: hedging destekli MT4 hesapları

  • Broker: düşük spread / ECN broker önerilir

Temel Özellikler

  • trend ve momentum tabanlı işlem mantığı

  • tam otomatik işlem yürütme

  • net ve öngörülebilir davranış

  • yüksek riskli işlem yöntemleri içermez

  • uzun vadeli test ve kullanım için uygundur

Önemli Bilgilendirme

Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir.
Geçmiş test sonuçları gelecekteki performansı garanti etmez.
Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edilmesi ve risk ayarlarının dikkatlice yapılması önerilir.


