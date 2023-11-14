Multi Sniper mq
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 25.15
- Aggiornato: 5 gennaio 2025
- Attivazioni: 10
MULTI SNIPER EA è un sistema di trading automatico preciso con una precisione di circa il 90% per la piattaforma MT4.
Questo EA di scalping redditizio è davvero uno dei sistemi più stabili attualmente sul mercato.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.
- Utilizza 2 file di set dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA versione 25.15.
- Implementato il metodo dell'interesse composto e tecniche di scalping.
- Il sistema imposta automaticamente uno SL dinamico in base alla volatilità del mercato.
- L'EA dispone di una gestione del rischio automatica (calcolo del lotto) di default e opzioni di lotto fisso.
- Parametro di sensibilità di ingresso delle negoziazioni regolabile.
- Nessun gap di trading durante il weekend.
- Filtro orario di funzionamento preciso con una precisione di 1 minuto.
- Visualizzazione dello SPREAD integrata.
- Il robot ha la funzione BreakEven.
- Leva finanziaria del conto: qualsiasi nell'intervallo da 1:30 a 1:2000. - Le coppie più consigliate sono GBPCAD e GBPAUD - i Set_file corrispondenti sono disponibili nella sezione "Commenti".
- Nessuna martingala/griglia pericolosa. Ogni ordine ha un proprio SL per la protezione dell'account.
- Orario di apertura: l'EA cerca opportunità di ingresso dalla fine della sessione di trading statunitense fino a metà della sessione asiatica, in base al filtro temporale nelle impostazioni. Se il sistema non ha aperto ordini durante l'orario di apertura, significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico: non dimenticare che questo EA sta prendendo di mira il sistema di trading.
- Intervallo di tempo: solo M15.
Come installare:
- Il sistema richiede un conto di trading MT4 con spread ridotti (spread grezzo o ECN).
- Aprire grafici GBPCAD e GBPAUD.
- Selezionare l'intervallo di tempo M15 su ciascun grafico.
- Allegare l'EA a ciascun grafico.
- Applicare il "Set_file" corrispondente all'EA su ciascun grafico (scaricare tutti i Set_file v25.15 dalla sezione "Commenti" della pagina web dell'EA). Assicurati che il parametro Trading_Flag sia impostato su true.
- Il robot esegue tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 e lasciare il PC in esecuzione (o utilizzare semplicemente un VPS).
IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, segui le seguenti raccomandazioni:
- ORARI DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie dell'EA. Inviami semplicemente un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò a verificarlo e ti fornirò i relativi Set_file, se necessario.
- SPREAD e BROKER: È molto importante selezionare un conto con spread ridotti (Raw spread o ECN) per prestazioni ottimali.
- AGGIORNAMENTI EA: È necessario utilizzare l'ultima versione di EA.
Amazing !!!!!