MULTI SNIPER EAは、MT4プラットフォームで約90%の精度を誇る高精度自動取引システムです。





この収益性の高いスキャルピングEAは、現在市場で最も安定したシステムの一つです。





このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。

- 複利法とスキャルピングテクニックを実装しています。

- システムは市場のボラティリティに応じて動的SLを自動的に設定します。

- EAはデフォルトで自動（ロット計算）リスク管理機能を備えており、固定ロットオプションも利用可能です。

- 取引エントリー感度パラメータを調整可能。

- 週末の取引ギャップを回避。

- 1分単位の高精度な動作時間フィルター。

- スプレッド表示機能搭載。

- ロボットには損益分岐点機能があります。

- 口座レバレッジ：1:30～1:2000の範囲で設定可能。

- 最も推奨される通貨ペアはGBPCADとGBPAUDです。

- 危険なマーチンゲール/グリッドは使用していません。アカウント保護のため、各注文には独自のSLが設定されています。

- 動作時間：EAは設定の時間フィルターに基づき、米国取引セッション終了からアジア取引セッション中盤までエントリー機会を探します。動作時間中にシステムが注文をオープンしなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。このEAはスナイピング取引システムであることを忘れないでください。

- 時間枠：15分足のみ





インストール方法：

- システムには、狭いスプレッド（ロースプレッドまたはECN）のMT4取引口座が必要です。

- GBPCAD、GBPAUDチャートを開きます。

- 各チャートで15分足を選択します。

- 各チャートにEAをアタッチします。

- 各チャートのEAに対応するSet_filesを適用します。パラメータTrading_Flag = trueであることを確認してください。

- ロボットはすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4にインストールしてPCを起動しておくことだけです（またはVPSを使用するだけです）。





重要!!! 取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。





- 稼働時間：MT4のmarket_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合は、EAのタイム設定を変更する必要があります。ブローカーのタイムゾーンを確認するため、その旨をメッセージでお知らせください。確認をお手伝いし、必要に応じて関連するSet_filesを提供します。





- スプレッドとブローカー：パフォーマンスを最大限に高めるには、スプレッドの狭い口座（ロースプレッドまたはECN）を選択することが非常に重要です。





- EAのアップデート：EAは最新バージョンを使用する必要があります。