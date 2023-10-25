Fimathe MT4 Stratejinizi Otomatikleştirin - Verimlilik ve Hassasiyetle İşlem Yapın





Açıklama:

Fimathe Stratejisi, karlılığıyla geniş bir tanınma kazanmış olmasının yanı sıra uzun saatler süren piyasa izleme gerekliliğiyle de bilinir. Bu sorunu ele almak için Fimathe MT4'ü tanıtarak stratejinizin otomatik olarak uygulanmasını sağlayan bir robot sunuyoruz.





Nasıl Çalışır:

Fimathe MT4, "yarı otomatik" modda çalışır. Siz analizinizi yaparsınız ve robot, buna dayalı olarak işlemleri gerçekleştirir.





Avantajlar:

Bir işlem girmek için saatlerce ekran başında beklemek zorunda kalmayın. Robot, uygun olduğunda "sıfır sıfır" tekniğini (Breakeven) otomatik olarak uygular. Piyasayı sürekli izlememek için fırsatları kaçırmanızı önler. Duygulardan bağımsız ticaret kararları alarak disiplini koruyun. Analizinizin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayın.





Neden Bu EA'yı Edinmelisiniz:

Kanıtlanmış Strateji: EA'mız, pazar trendlerini değerlendirmek üzere geliştirilmiş ve test edilmiş olan kazanan bir strateji içerir. Farklı pazar koşullarında kanıtlanmış sonuçlarla, ticaret için sağlam bir yaklaşım sunar.

Güvenilir Otomasyon: Bu EA'yı edinerek stratejinizin otomatik olarak uygularsınız. Bu, pazarı izlemek için saatlerce bilgisayarın başında oturmanız gerekmediği anlamına gelir. EA, sizin belirlediğiniz kriterlere göre işlemleri gerçekleştirirken ağırlığı sizin yerinize kaldırır.





Özelleştirilebilir Parametreler:

Gerçekleştirme zamanı (Grafico_execucao): Mum kapanışını belirlemek için gerçekleştirme grafiğini seçin.

İlk Çizgi (Primeira_linha): Referans kanalını tanımlamak için düşüş eğilimindeki son düşük veya yükseliş eğilimindeki son yüksek olarak ilk çizgiyi belirleyin.

İkinci Çizgi (Segunda_linha): Kanal boyutu için referans olarak ikinci çizgiyi belirleyin.

Satışlara izin ver (Permite_vendas): Satış işlemlerine katılmak istemiyorsanız bu seçeneği devre dışı bırakın.

Alımlara izin ver (Permite_compras): Alım işlemlerine katılmak istemiyorsanız bu seçeneği devre dışı bırakın.

İzin verilen sipariş miktarı (Qtd_Ordens_Permitidas): EA'nın kaç işlem gerçekleştireceğini belirleyin. (Örneğin: 1 - sadece ilk işlem, 2 - ilk ve dikilmiş işlem, 0 olarak ayarlarsanız otomatik olarak çalışır ve tüm işlemleri gerçekleştirir)

Take Profit kanalları (Canais_para_Take): Her seviyenin iki kanaldan oluştuğu Take Profit için kanal sayısını seçin.

Alım işlemlerinde Take Profit bölgesi (Região_take, _Compra): Alım işlemleri için belirli bir bölgeyi Take Profit olarak tanımlayın.

Satış işlemlerinde Take Profit bölgesi (Região_take, _Venda): Satış işlemleri için belirli bir bölgeyi Take Profit olarak tanımlayın.

Lot Büyüklüğü: Giriş lot büyüklüğünü yapılandırın.

Gelişmiş Takip Durdur (Surfada): Sabit bir Take Profit yerine "surf" stratejisini tercih ediyorsanız bu seçeneği etkinleştirin.

Mum kapanışı olmadan Breakeven (ZeroZero_sem_fechamento): Mum kapanışını beklemeksizin alt döngü sırasında "sıfır sıfır" otomatik olarak uygulamak için etkinleştirin.

Mum kapanışı olmadan Gelişmiş Takip Durdur (Surfada_sem_fechamento): Mum kapanışını beklemeksizin "surf" sırasında Stop Loss'u ayarlamak için etkinleştirin.

% Al Marj (% Take için): Almak için bırakılan kanal marjının yüzdesi.

% Dur Marj (% Stop için): Durmak için bırakılan kanal marjının yüzdesi.

Stop'ta Kapat: "True" - stop'a ulaştığında emri kapat, "False" - herhangi bir mum kutunun dışında kapandığında emri kapat.





Tavsiyeler:

Bu EA, "yarı otomatik" modda çalışır ve etkili kullanım için Fimathe tekniğine dair bilgi gerektirir.





Bizimle İletişime Geçin:

Sorularınızı yanıtlamak ve EA ile deneyiminizi duymak için buradayız. Geri bildiriminiz, sizi iyileştirmemiz ve kar potansiyelinizi artırmamız için temel öneme sahiptir.



