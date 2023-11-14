Multi Sniper mq

Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4.

Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.

Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5.

Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:

GBPAUD Set_file

GBPCAD Set_file

- Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга.
- Система автоматически устанавливает динамический стоп-лосс в зависимости от волатильности рынка.
- Советник по умолчанию имеет автоматическое управление рисками (расчет лота) и возможность установки фиксированного лота.
- Настраиваемый параметр чувствительности входа в сделку.
- Отсутствие торговых разрывов в выходные дни.
- Точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.
- Встроенное отображение спреда.
- Робот имеет функцию безубыточности.
- Кредитное плечо: любое в диапазоне от 1:30 до 1:2000. - Наиболее рекомендуемые пары: GBPCAD, GBPAUD.
- Опасного мартингейла/сетки нет. Каждый ордер имеет свой стоп-лосс для защиты счета.
- Время работы: советник ищет возможности входа с конца американской торговой сессии до середины азиатской сессии, используя временной фильтр в настройках. Если система не открыла ордера во время работы, это означает, что на графике не было доступных сигналов на вход. Не забывайте, что этот советник использует снайперскую торговую систему.
- Таймфрейм: только M15.

Как установить:
- Для системы требуется торговый счёт MT4 с узкими спредами (Raw Spread или ECN).
- Откройте графики GBPCAD, GBPAUD.
- Выберите таймфрейм M15 на каждом графике.
- Прикрепите советник к каждому графику.
- Примените соответствующий Set_file к советнику на каждом графике. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.
- Робот делает всё автоматически. Вам нужно лишь установить его на MT4 и оставить компьютер включенным (или просто использовать VPS).

ВАЖНО!!! Для оптимальной работы торговой системы следуйте рекомендациям ниже:

- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT, необходимо изменить настройки времени советника. Просто отправьте мне сообщение об этом (для проверки часового пояса вашего брокера). Я помогу вам это проверить и предоставлю соответствующие Set_files при необходимости.

- СПРЕД И БРОКЕР: Для оптимальной работы крайне важно выбрать счёт с узкими спредами (Raw Spread или ECN).

- ОБНОВЛЕНИЯ EA: Необходимо использовать последнюю версию EA.
Отзывы 3
Rodrigo Benites De Moraes
620
Rodrigo Benites De Moraes 2025.01.31 00:06 
 

Amazing !!!!!

Naser Hussain Mohammad Aljufairah
157
Naser Hussain Mohammad Aljufairah 2024.04.02 13:58 
 

Can you explain each function and what it does please , i seem lost to set the right trading time monday_open monday_pause_start monday_pasue_stop monday_close what does those means thanks

wxds999
32
wxds999 2024.02.27 17:03 
 

你好，我租用了您的EA，请问能发我一份最新的参数设置吗，谢谢

