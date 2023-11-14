Multi Sniper mq

Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4.





Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.





Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5.

Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file

- Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга.

- Система автоматически устанавливает динамический стоп-лосс в зависимости от волатильности рынка.

- Советник по умолчанию имеет автоматическое управление рисками (расчет лота) и возможность установки фиксированного лота.

- Настраиваемый параметр чувствительности входа в сделку.

- Отсутствие торговых разрывов в выходные дни.

- Точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.

- Встроенное отображение спреда.

- Робот имеет функцию безубыточности.

- Кредитное плечо: любое в диапазоне от 1:30 до 1:2000. - Наиболее рекомендуемые пары: GBPCAD, GBPAUD.

- Опасного мартингейла/сетки нет. Каждый ордер имеет свой стоп-лосс для защиты счета.

- Время работы: советник ищет возможности входа с конца американской торговой сессии до середины азиатской сессии, используя временной фильтр в настройках. Если система не открыла ордера во время работы, это означает, что на графике не было доступных сигналов на вход. Не забывайте, что этот советник использует снайперскую торговую систему.

- Таймфрейм: только M15.





Как установить:

- Для системы требуется торговый счёт MT4 с узкими спредами (Raw Spread или ECN).

- Откройте графики GBPCAD, GBPAUD.

- Выберите таймфрейм M15 на каждом графике.

- Прикрепите советник к каждому графику.

- Примените соответствующий Set_file к советнику на каждом графике. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.

- Робот делает всё автоматически. Вам нужно лишь установить его на MT4 и оставить компьютер включенным (или просто использовать VPS).





ВАЖНО!!! Для оптимальной работы торговой системы следуйте рекомендациям ниже:





- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT, необходимо изменить настройки времени советника. Просто отправьте мне сообщение об этом (для проверки часового пояса вашего брокера). Я помогу вам это проверить и предоставлю соответствующие Set_files при необходимости.





- СПРЕД И БРОКЕР: Для оптимальной работы крайне важно выбрать счёт с узкими спредами (Raw Spread или ECN).





- ОБНОВЛЕНИЯ EA: Необходимо использовать последнюю версию EA.