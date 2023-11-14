Multi Sniper mq

O EA MULTI SNIPER é um sistema de negociação automático preciso com cerca de 90% de precisão para a plataforma MT4.





Este EA de scalping lucrativo é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

Baixe os arquivos EA Set_files para teste e negociação: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file

- Implementação do método de juros compostos e técnicas de scalping.

- O sistema define o SL dinâmico automaticamente, dependendo da volatilidade do mercado.

- O EA possui gerenciamento de risco automático (cálculo de lote) por padrão e opções de lote fixo.

- Parâmetro de Sensibilidade de Entrada de Negociação ajustável.

- Sem gap de negociação durante o fim de semana.

- Filtro preciso de tempo de operação com precisão de 1 minuto.

- Exibição de SPREAD integrada.

- O robô possui função BreakEven.

- Alavancagem da conta: qualquer na faixa de 1:30 a 1:2000.

- Os pares mais recomendados são GBPCAD e GBPAUD.

- Sem martingale/grade perigosa. Cada ordem possui seu próprio SL para proteção da conta.

- Horário de operação: O EA busca oportunidades de entrada do final da sessão de negociação nos EUA até meados da sessão asiática, de acordo com o filtro de tempo nas configurações. Se o sistema não abriu ordens durante o horário de operação, significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico. Não se esqueça de que este EA está usando o sistema de negociação sniping.

- Período: somente M15.





Como instalar:

- O sistema requer uma conta de negociação MT4 com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN).

- Abra os gráficos GBPCAD e GBPAUD.

- Selecione o período M15 em cada gráfico.

- Anexe o EA a cada gráfico.

- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA em cada gráfico. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag seja verdadeiro.

- O robô faz tudo automaticamente - basta instalá-lo no MT4 e deixar o PC rodando (ou simplesmente usar um VPS).





IMPORTANTE!!! Para o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:





- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4, onde market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário alterar as configurações de horário do EA - basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Ajudarei a verificar e fornecerei os Set_files relacionados, se necessário.





- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar uma conta com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para obter o melhor desempenho.





- ATUALIZAÇÕES DO EA: É necessário usar a versão mais recente do EA.