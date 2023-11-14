Multi Sniper mq
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 25.15
- Atualizado: 5 janeiro 2025
- Ativações: 9
O EA MULTI SNIPER é um sistema de negociação automático preciso com cerca de 90% de precisão para a plataforma MT4.
Este EA de scalping lucrativo é realmente um dos sistemas mais estáveis do mercado atualmente.
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.
Baixe os arquivos EA Set_files para teste e negociação:
- Implementação do método de juros compostos e técnicas de scalping.
- O sistema define o SL dinâmico automaticamente, dependendo da volatilidade do mercado.
- O EA possui gerenciamento de risco automático (cálculo de lote) por padrão e opções de lote fixo.
- Parâmetro de Sensibilidade de Entrada de Negociação ajustável.
- Sem gap de negociação durante o fim de semana.
- Filtro preciso de tempo de operação com precisão de 1 minuto.
- Exibição de SPREAD integrada.
- O robô possui função BreakEven.
- Alavancagem da conta: qualquer na faixa de 1:30 a 1:2000.
- Os pares mais recomendados são GBPCAD e GBPAUD.
- Sem martingale/grade perigosa. Cada ordem possui seu próprio SL para proteção da conta.
- Horário de operação: O EA busca oportunidades de entrada do final da sessão de negociação nos EUA até meados da sessão asiática, de acordo com o filtro de tempo nas configurações. Se o sistema não abriu ordens durante o horário de operação, significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico. Não se esqueça de que este EA está usando o sistema de negociação sniping.
- Período: somente M15.
Como instalar:
- O sistema requer uma conta de negociação MT4 com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN).
- Abra os gráficos GBPCAD e GBPAUD.
- Selecione o período M15 em cada gráfico.
- Anexe o EA a cada gráfico.
- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA em cada gráfico. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag seja verdadeiro.
- O robô faz tudo automaticamente - basta instalá-lo no MT4 e deixar o PC rodando (ou simplesmente usar um VPS).
IMPORTANTE!!! Para o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:
- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4, onde market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário alterar as configurações de horário do EA - basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Ajudarei a verificar e fornecerei os Set_files relacionados, se necessário.
- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar uma conta com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para obter o melhor desempenho.
- ATUALIZAÇÕES DO EA: É necessário usar a versão mais recente do EA.
Amazing !!!!!