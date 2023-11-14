Multi Sniper mq

5
MULTI SNIPER EA est un système de trading automatique précis avec une précision d'environ 90 % pour la plateforme MT4.

Ce scalping EA rentable est l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle.

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.

- Utilisez deux fichiers Set depuis la section « Commentaires » pour utiliser/tester la version 25.15 de l'EA.
- Méthode d'intérêt composé et techniques de scalping implémentées.
- Le système définit automatiquement un SL dynamique en fonction de la volatilité du marché.
- L'EA dispose d'une gestion automatique des risques (calcul des lots) par défaut et d'options de lots fixes.
- Paramètre de sensibilité d'entrée de transaction réglable.
- Aucun gap de trading pendant le week-end.
- Filtre de temps de fonctionnement précis à la minute près.
- Affichage du SPREAD intégré.
- Fonction de seuil de rentabilité du robot.
- Effet de levier du compte : de 1:30 à 1:2000.
- Les paires les plus recommandées sont GBPCAD et GBPAUD. Les fichiers Set_file correspondants sont disponibles dans la section « Commentaires ».
- Aucune martingale/grille dangereuse. Chaque ordre possède son propre SL pour la protection du compte.
- Période de fonctionnement : l'EA recherche des opportunités d'entrée de la fin de la séance américaine au milieu de la séance asiatique, selon le filtre temporel défini dans les paramètres. Si le système n'a pas ouvert d'ordres pendant cette période, cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique. N'oubliez pas que cet EA utilise un système de trading de type « sniping ».
- Période : M15 uniquement.

Installation :
- Le système nécessite un compte de trading MT4 avec des spreads étroits (spread brut ou ECN).
- Ouvrez les graphiques GBPCAD et GBPAUD.
- Sélectionnez la période M15 sur chaque graphique.
- Associez l'EA à chaque graphique.
- Appliquez le « Set_file » correspondant à l'EA sur chaque graphique (téléchargez tous les Set_files v25.15 dans la section « Commentaires » de la page web de l'EA). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag est à « true ».
- Le robot gère tout automatiquement. Il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre ordinateur tourner (ou d'utiliser un VPS).

IMPORTANT ! Pour des performances optimales, suivez les recommandations ci-dessous :

- HORAIRES D'OUVERTURE : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier utilise un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires d'EA. Contactez-moi simplement pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier. Je vous aiderai à le vérifier et vous fournirai les fichiers Set_files correspondants si nécessaire.

- SPREAD et BROKER : Pour des performances optimales, il est essentiel de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN).

- MISES À JOUR EA : Il est nécessaire d'utiliser la dernière version d'EA.
Avis 3
Rodrigo Benites De Moraes
515
Rodrigo Benites De Moraes 2025.01.31 00:06 
 

Amazing !!!!!

Naser Hussain Mohammad Aljufairah
157
Naser Hussain Mohammad Aljufairah 2024.04.02 13:58 
 

Can you explain each function and what it does please , i seem lost to set the right trading time monday_open monday_pause_start monday_pasue_stop monday_close what does those means thanks

wxds999
32
wxds999 2024.02.27 17:03 
 

你好，我租用了您的EA，请问能发我一份最新的参数设置吗，谢谢

Répondre à l'avis