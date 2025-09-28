Ekonomik Takvim
Güney Afrika Cari Hesap - GSYİH Oranı (South Africa Current Account - GDP Ratio)
|Düşük
|-1.1%
|0.0%
|
-0.6%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Cari Hesap; net ticaret dengesini (ihraç edilen ve ithal edilen mal ve hizmetler arasındaki fark), net faktör gelirini (faiz, temettü vb.) ve net transfer ödemelerini (örn. yabancı bağışlar) yansıtır. Mutlak değere ek olarak Cari Hesap, ülkenin uluslararası rekabet edebilirlik seviyesini gösteren ülkenin GSYİH'sının bir yüzdesi olarak da ifade edilmektedir.
Cari hesap fazlası net dış varlıkları artırır ve sermaye hesabındaki dış varlıklarda artış şeklinde sermaye ihracatında artışa neden olur. Genel olarak, beklentilerin üstündeki değerler ZAR için olumlu ve beklentilerin altındaki değerler ise ZAR için olumsuz olarak kabul edilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Güney Afrika Cari Hesap - GSYİH Oranı (South Africa Current Account - GDP Ratio)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
