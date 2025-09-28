Cari Hesap; net ticaret dengesini (ihraç edilen ve ithal edilen mal ve hizmetler arasındaki fark), net faktör gelirini (faiz, temettü vb.) ve net transfer ödemelerini (örn. yabancı bağışlar) yansıtır. Mutlak değere ek olarak Cari Hesap, ülkenin uluslararası rekabet edebilirlik seviyesini gösteren ülkenin GSYİH'sının bir yüzdesi olarak da ifade edilmektedir.

Cari hesap fazlası net dış varlıkları artırır ve sermaye hesabındaki dış varlıklarda artış şeklinde sermaye ihracatında artışa neden olur. Genel olarak, beklentilerin üstündeki değerler ZAR için olumlu ve beklentilerin altındaki değerler ise ZAR için olumsuz olarak kabul edilir.

