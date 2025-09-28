TakvimBölümler

S&P Global Güney Afrika Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global South Africa Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Güney Afrika
ZAR, Güney Afrika randı
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Düşük 50.1 49.9
50.3
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
50.3
50.1
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Markit PMI, Güney Afrika'daki iş koşullarının bir göstergesi olup, satın alma yöneticilerinin aylık anketlerine dayanarak IHS Markit tarafından hesaplanır.

PMI, üretim ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanmaktadır. PMI'da büyüme, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve Güney Afrika randı için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"S&P Global Güney Afrika Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global South Africa Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
50.1
49.9
50.3
Tem 2025
50.3
50.0
50.1
Haz 2025
50.1
51.3
50.8
May 2025
50.8
50.7
50.0
Nis 2025
50.0
48.4
48.3
Mar 2025
48.3
49.8
49.0
Şub 2025
49.0
49.2
47.4
Oca 2025
47.4
50.5
49.9
Ara 2024
49.9
50.4
50.9
Kas 2024
50.9
49.8
50.6
Eki 2024
50.6
49.9
51.0
Eyl 2024
51.0
49.6
50.5
Ağu 2024
50.5
49.4
49.3
Tem 2024
49.3
49.5
49.2
Haz 2024
49.2
49.6
50.4
May 2024
50.4
49.9
50.3
Nis 2024
50.3
50.0
48.4
Mar 2024
48.4
50.1
50.8
Şub 2024
50.8
50.2
49.2
Oca 2024
49.2
50.4
49.0
Ara 2023
49.0
49.7
50.0
Kas 2023
50.0
49.4
48.9
Eki 2023
48.9
49.2
49.9
Eyl 2023
49.9
49.6
51.0
Ağu 2023
51.0
48.4
48.2
Tem 2023
48.2
48.2
48.7
Haz 2023
48.7
48.7
47.9
May 2023
47.9
49.6
49.6
Nis 2023
49.6
50.1
49.7
Mar 2023
49.7
49.6
50.5
Şub 2023
50.5
49.4
48.7
Oca 2023
48.7
50.4
50.2
Ara 2022
50.2
50.0
50.6
Kas 2022
50.6
49.3
49.5
Eki 2022
49.5
50.4
49.2
Eyl 2022
49.2
52.2
51.7
Ağu 2022
51.7
52.6
52.7
Tem 2022
52.7
51.6
52.5
Haz 2022
52.5
50.5
50.7
May 2022
50.7
50.8
50.3
Nis 2022
50.3
51.1
51.4
Mar 2022
51.4
50.9
50.9
Şub 2022
50.9
49.6
50.9
Oca 2022
50.9
50.0
48.4
Ara 2021
48.4
50.1
51.7
Kas 2021
51.7
49.6
48.6
Eki 2021
48.6
50.3
50.7
Eyl 2021
50.7
47.9
49.9
Ağu 2021
49.9
48.4
46.1
Tem 2021
46.1
52.1
51.0
123
