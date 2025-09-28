TakvimBölümler

FNB/BER Güney Afrika Tüketici Güven Endeksi (FNB/BER South Africa Consumer Confidence Index)

Ülke:
Güney Afrika
ZAR, Güney Afrika randı
Kaynak:
Ekonomik Araştırmalar Bürosu (BER) (Bureau for Economic Research (BER))
Sektör:
Tüketici
Düşük -13
-10
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
FNB/BER Tüketici Güven Endeksi, Güney Afrika'nın ekonomik faaliyetindeki tüketici güven düzeyini yansıtır.

Pozitif değerler, tüketicilerin ülkenin ekonomik kalkınmasına güvendiklerini göstermektedir ve dolayısıyla göstergede artış Güney Afrika randı için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"FNB/BER Güney Afrika Tüketici Güven Endeksi (FNB/BER South Africa Consumer Confidence Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3 Q 2025
-13
-10
2 Q 2025
-10
-20
1 Q 2025
-20
-6
4 Q 2024
-6
-5
3 Q 2024
-5
-12
2 Q 2024
-12
-15
1 Q 2024
-15
-17
4 Q 2023
-17
-16
3 Q 2023
-16
-25
2 Q 2023
-25
-23
1 Q 2023
-23
-8
4 Q 2022
-8
-20
3 Q 2022
-20
-25
2 Q 2022
-25
-13
1 Q 2022
-13
-9
4 Q 2021
-9
-10
3 Q 2021
-10
-13
2 Q 2021
-13
-9
1 Q 2021
-9
-12
4 Q 2020
-12
-23
3 Q 2020
-23
-33
2 Q 2020
-33
-9
1 Q 2020
-9
-7
4 Q 2019
-7
-7
3 Q 2019
-7
5
2 Q 2019
5
2
1 Q 2019
2
7
4 Q 2018
7
