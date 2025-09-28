Ekonomik Takvim
Güney Afrika Merkez Bankası Ana Faiz Oranı (South African Reserve Bank Prime Rate)
|Düşük
|N/D
|
10.75%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
SARB Ana Faiz Oranı, ticari bankalar tarafından müşterilerine sunulan kredilerin temel faiz oranıdır. Oran, Güney Afrika Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir.
Faiz oranları Banka tarafından enflasyonun kontrolünde kullanılmaktadır. Faiz oranları arttıkça, krediler nüfusa daha az makul hale gelir, ekonomide daha az para dolaşır ve böylece Güney Afrika randının değeri artar. Tersine, oranlardaki bir düşüş nüfusa verilen kredileri artırabilir ve ulusal para birimi fiyatlarını aşağı çekebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Güney Afrika Merkez Bankası Ana Faiz Oranı (South African Reserve Bank Prime Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın