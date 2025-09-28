Ekonomik Takvim
Güney Afrika Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)
|Düşük
|N/D
|2.1%
|
1.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki Güney Afrikalı üreticiler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin satış fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yüzde olarak yansıtır. Endeks, fiyat değişimini üreticinin perspektifinden gösterir. Değer; KDV ve doğrudan ürün cirosu ile ilgili vergileri içermeyen temel fiyatlar kullanılarak hesaplanır.
ÜFE, enflasyon doğurucu baskıların öncü göstergesi olarak kullanılmaktadır. Göstergede artış ZAR fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Güney Afrika Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
