Ekonomik Takvim
Güney Afrika Konsolide Bütçe Dengesi - Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Oranı (South Africa Consolidated Budget Balance - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)
|Düşük
|-5.0%
|
-4.9%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
-5.0%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Konsolide Bütçe Dengesi - GSYİH Oranı, konsolide Güney Afrika bütçesinin gelir ve gideri arasındaki farkını ülkenin GSYİH'sına oranlayarak yüzde olarak yansıtır.
Pozitif bir değer bütçe fazlasını gösterirken, negatif bir değer bütçe açığı anlamına gelir. Beklenenden düşük bir gösterge değeri Güney Afrika randı fiyatları için olumsuz olarak görülmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Güney Afrika Konsolide Bütçe Dengesi - Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Oranı (South Africa Consolidated Budget Balance - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
