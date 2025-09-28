TakvimBölümler

Güney Afrika Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (South African Reserve Bank Interest Rate Decision)

Ülke:
Güney Afrika
ZAR, Güney Afrika randı
Kaynak:
Güney Afrika Merkez Bankası (SARB) (South African Reserve Bank (SARB))
Sektör:
Para
Orta N/D
7.25%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
SARB Faiz Oranı Kararı, Para Politikası Kurulu tarafından yılda 6 defa yayınlanır. Karar altı kurul üyesinin oyu ile alınır.

Eğer banka, Güney Afrika ekonomisinin enflasyonist beklentileri konusunda temkinli davranır ve faiz oranlarını yükseltmeye karar verirse, karar duyurusu ulusal para birimi fiyatları için olumlu olarak görülebilir. Faiz oranını düşürme kararı, ZAR fiyatlarını aşağı çekebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Güney Afrika Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (South African Reserve Bank Interest Rate Decision)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
N/D
7.25%
7.25%
7.50%
7.50%
7.75%
7.75%
8.00%
8.00%
8.25%
8.25%
8.25%
8.25%
8.25%
8.25%
8.25%
8.25%
8.25%
8.25%
8.25%
8.25%
8.25%
8.25%
8.25%
8.25%
7.75%
7.75%
7.25%
7.25%
7.00%
7.00%
6.25%
6.25%
5.50%
5.50%
4.75%
4.75%
4.25%
4.25%
4.00%
4.00%
3.75%
3.75%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.75%
3.75%
4.25%
4.25%
5.25%
5.25%
6.06%
6.25%
6.25%
6.46%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.75%
6.75%
6.75%
6.75%
6.75%
6.75%
6.75%
6.75%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.75%
6.75%
6.75%
6.75%
6.75%
6.75%
6.75%
6.75%
7.00%
7.00%
7.00%
12
