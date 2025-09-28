Ekonomik Takvim
Güney Afrika Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (South African Reserve Bank Interest Rate Decision)
|Orta
|N/D
|
7.25%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
SARB Faiz Oranı Kararı, Para Politikası Kurulu tarafından yılda 6 defa yayınlanır. Karar altı kurul üyesinin oyu ile alınır.
Eğer banka, Güney Afrika ekonomisinin enflasyonist beklentileri konusunda temkinli davranır ve faiz oranlarını yükseltmeye karar verirse, karar duyurusu ulusal para birimi fiyatları için olumlu olarak görülebilir. Faiz oranını düşürme kararı, ZAR fiyatlarını aşağı çekebilir.
