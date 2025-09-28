Güney Afrika TÜFE (Aylık), söz konusu aydaki tüketici perspektifinden mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir önceki aya kıyasla değişimini yansıtır. TÜFE ekonominin temel bir göstergesidir. Sabit tüketici sepetine dahil olan mal ve hizmetlerin değerinde meydana gelen değişiklik olarak hesaplanır.

Beklenenden daha yüksek bir değer, ZAR fiyatları için olumlu olarak görülürken, daha düşük değerler olumsuz olarak görülmektedir.

Son değerler: