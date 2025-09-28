Ekonomik Takvim
Güney Afrika Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (South Africa Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Düşük
|-0.1%
|0.5%
|
0.9%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.1%
|
-0.1%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Güney Afrika TÜFE (Aylık), söz konusu aydaki tüketici perspektifinden mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir önceki aya kıyasla değişimini yansıtır. TÜFE ekonominin temel bir göstergesidir. Sabit tüketici sepetine dahil olan mal ve hizmetlerin değerinde meydana gelen değişiklik olarak hesaplanır.
Beklenenden daha yüksek bir değer, ZAR fiyatları için olumlu olarak görülürken, daha düşük değerler olumsuz olarak görülmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Güney Afrika Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (South Africa Consumer Price Index (CPI) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
