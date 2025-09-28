Ekonomik Takvim
Güney Afrika Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (South Africa Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Düşük
|3.1%
|2.9%
|
3.0%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|3.0%
|
3.1%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki Güney Afrika'da mal ve hizmet fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Gıda, alkol, tütün ve enerji, yüksek volatiliteleri nedeniyle Çekirdek TÜFE hesaplamasının dışında tutulur.
Tüketici Fiyat Endeksi, enflasyonu ölçmede kullanılan temel göstergelerden biridir. Beklenenden daha yüksek bir değer, ZAR fiyatları için olumlu olarak görülürken, daha düşük değerler olumsuz olarak görülmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Güney Afrika Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (South Africa Core Consumer Price Index (CPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
