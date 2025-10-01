TakvimBölümler

Güney Afrika Konsolide Bütçe Dengesi (South Africa Consolidated Budget Balance)

Ülke:
Güney Afrika
ZAR, Güney Afrika randı
Kaynak:
Devlet Hazinesi (National Treasury)
Sektör:
Hükümet
Düşük R​-373.5 B
R​-346.5 B
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
R​-373.5 B
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Konsolide Bütçe Dengesi, Güney Afrika'nın ana bütçe taslağının (ve ek olarak kendi gelir kaynaklarından finanse edilen tüm vilayetlerin, özel güvenlik fonlarının ve kamu kuruluşlarının bütçelerinin) gelir ve giderleri arasındaki farktır.

Beklenenden düşük bir gösterge değeri Güney Afrika randı için olumsuz olarak görülebilir.

"Güney Afrika Konsolide Bütçe Dengesi (South Africa Consolidated Budget Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
R​-373.5 B
R​-346.5 B
R​-346.5 B
R​-323.1 B
R​-323.1 B
R​-296.7 B
R​-479.7 B
R​-557.7 B
R​-761.1 B
R​-330.6 B
R​-306.2 B
R​-207.5 B
R​-202.0 B
R​-147.5 B
R​-147.5 B
R​-152.2 B
R​-152.2 B
