Konsolide Bütçe Dengesi, Güney Afrika'nın ana bütçe taslağının (ve ek olarak kendi gelir kaynaklarından finanse edilen tüm vilayetlerin, özel güvenlik fonlarının ve kamu kuruluşlarının bütçelerinin) gelir ve giderleri arasındaki farktır.

Beklenenden düşük bir gösterge değeri Güney Afrika randı için olumsuz olarak görülebilir.

Son değerler: