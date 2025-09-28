Ekonomik Takvim
RMB/BER Güney Afrika İş Güveni Endeksi (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)
|Düşük
|N/D
|
40
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
RMB/BER İş Güven Endeksi, Güney Afrika'daki iş yapma koşulları ile ilgili olduğundan ekonominin genel durumunu yansıtır.
İş Güven endeksi 0 ile 100 arasında bir değere sahip olabilir, 0 karamsarlığı ve aşırı belirsizliği gösterir, 50 nötr ve 100 en yüksek güven anlamına gelir. Beklenenden daha yüksek bir değer Güney Afrika randı fiyatları için olumlu olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
"RMB/BER Güney Afrika İş Güveni Endeksi (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
