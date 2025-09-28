TakvimBölümler

RMB/BER Güney Afrika İş Güveni Endeksi (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)

Ülke:
Güney Afrika
ZAR, Güney Afrika randı
Kaynak:
Ekonomik Araştırmalar Bürosu (BER) (Bureau for Economic Research (BER))
Sektör:
İş
Düşük N/D
40
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

RMB/BER İş Güven Endeksi, Güney Afrika'daki iş yapma koşulları ile ilgili olduğundan ekonominin genel durumunu yansıtır.

İş Güven endeksi 0 ile 100 arasında bir değere sahip olabilir, 0 karamsarlığı ve aşırı belirsizliği gösterir, 50 nötr ve 100 en yüksek güven anlamına gelir. Beklenenden daha yüksek bir değer Güney Afrika randı fiyatları için olumlu olarak görülür.

Son değerler:

açıklanan veri

"RMB/BER Güney Afrika İş Güveni Endeksi (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3 Q 2025
N/D
40
2 Q 2025
40
45
1 Q 2025
45
45
4 Q 2024
45
38
3 Q 2024
38
35
2 Q 2024
35
30
1 Q 2024
30
31
4 Q 2023
31
33
3 Q 2023
33
27
2 Q 2023
27
36
1 Q 2023
36
38
4 Q 2022
38
39
3 Q 2022
39
42
2 Q 2022
42
46
1 Q 2022
46
43
4 Q 2021
43
43
3 Q 2021
43
50
2 Q 2021
50
35
1 Q 2021
35
40
4 Q 2020
40
24
3 Q 2020
24
5
2 Q 2020
5
18
1 Q 2020
18
26
4 Q 2019
26
21
3 Q 2019
21
28
2 Q 2019
28
28
1 Q 2019
28
31
4 Q 2018
31
