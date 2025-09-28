Ekonomik Takvim
Güney Afrika İnşaat Onayları (Yıllık) (South Africa Building Permits y/y)
|Düşük
|-4.7%
|-3.4%
|
-12.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-6.9%
|
-4.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İnşaat İzinleri (Yıllık), söz konusu aydaki onaylanan inşaat planlarının sayısının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır.
Onaylanan izin sayısındaki artış, inşaat sektöründe genişleme olduğunu ve ülkedeki olumlu ekonomik durumu göstermektedir. Bu nedenle, daha yüksek değerler genellikle Güney Afrika randı için olumlu olarak görülmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Güney Afrika İnşaat Onayları (Yıllık) (South Africa Building Permits y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın