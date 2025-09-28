İmalat Üretimi (Yıllık), Güney Afrika şirketlerinin madencilik, üretim, elektrik ve gaz tedariği de dahil olmak üzere tüm imalat sektörlerindeki aylık üretimin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişimini yansıtır.

Bir önceki yıla göre endeks'te büyüme ekonomide genişleme olduğunu gösterebilir ve Güney Afrika randı için olumlu olarak görülür. Tersine, beklenenden daha düşük değerler olumsuz olarak görülür ve ZAR fiyatlarını olumsuz etkileyebilir.

Son değerler: