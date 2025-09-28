Ekonomik Takvim
Güney Afrika Brüt Uluslararası Rezervler (South Africa Gross International Reserves)
|Düşük
|$70.416 B
|$69.433 B
|
$69.161 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|$70.283 B
|
$70.416 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Brüt Uluslararası Rezerv; döviz ve parasal altın rezervlerinin, özel çekme haklarının, IMF rezerv pozisyonlarının ve dolar cinsinden diğer varlıkların toplam değerine eşittir.
Bu göstergenin ZAR fiyatları üzerindeki etkisi, eşlik eden diğer faktörlere bağlıdır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Güney Afrika Brüt Uluslararası Rezervler (South Africa Gross International Reserves)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın