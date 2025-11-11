Ekonomik Takvim
Güney Afrika İşsizlik Oranı (South Africa Unemployment Rate)
|Düşük
|33.2%
|31.8%
|
32.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|33.1%
|
33.2%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Güney Afrika İşsizlik Oranı, halihazırda işsiz olanların toplam sivil iş gücüne oranını yansıtır. İşsiz kimse, 15 ile 64 yaşları arasında olup, anket sırasında işi olmayan kişidir.
İşsizliğin artması, bireylerin gelirlerinde bir azalmaya ve dolayısıyla tüketici faaliyetinde bir azalmaya yol açmaktadır. Ayrıca, bu durum devlet bütçesi üzerindeki baskıyı arttırmakta ve vergi gelirlerini azaltmaktadır. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek bir değer Güney Afrika ekonomisi ve ZAR fiyatları için olumsuz olarak görülmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Güney Afrika İşsizlik Oranı (South Africa Unemployment Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
