DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTradeRequestStopLimit 

RequestStopLimit

Obtém o preço da ordem pendente do tipo Stop Limit, utilizado no último pedido.

double  RequestStoplimit() const 

Valor de retorno

O preço da ordem pendente do tipo Stop Limit, no último pedido.