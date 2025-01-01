DokümantasyonBölümler
CExpertSignalLongCondition 

LongCondition

Uzun pozisyon açma koşullarını denetler.

virtual int  LongCondition()

Dönüş değeri

Koşullar sağlandığında, sinyal gücüne bağlı olarak 1–100 arasında bir değere dönüş yapar, pozisyon açabilmek için bir sinyal yoksa 0 dönüşü yapar.

Not

Temel sınıfın LongCondition() yönteminin, uzun pozisyon koşullarını denetleme gibi bir yetisi yoktur ve her zaman 0 dönüşü yapar.