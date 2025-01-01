MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertSignalShortCondition BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection ShortCondition Kısa pozisyon açma koşullarını denetler. virtual int ShortCondition() Dönüş değeri Koşullar sağlandığında, sinyal gücüne bağlı olarak 1–100 arasında bir değere dönüş yapar, pozisyon açabilmek için bir sinyal yoksa 0 dönüşü yapar. Not Temel sınıfın ShortCondition() yönteminin, kısa pozisyon koşullarını denetleme gibi bir yetisi yoktur ve her zaman 0 dönüşü yapar. LongCondition Direction