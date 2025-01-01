DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertSignalShortCondition 

ShortCondition

Kısa pozisyon açma koşullarını denetler.

virtual int  ShortCondition()

Dönüş değeri

Koşullar sağlandığında, sinyal gücüne bağlı olarak 1–100 arasında bir değere dönüş yapar, pozisyon açabilmek için bir sinyal yoksa 0 dönüşü yapar.

Not

Temel sınıfın ShortCondition() yönteminin, kısa pozisyon koşullarını denetleme gibi bir yetisi yoktur ve her zaman 0 dönüşü yapar.